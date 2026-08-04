/Rashmika Hip Injury:వరసగా ఇలా మూడోసారి..హిప్ ఇంజరీ పై తొలిసారి స్పందించిన రష్మిక మందన్న

Rashmika Hip Injury:స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న తన హిప్ ఇంజరీపై తొలిసారి స్పందించారు. వరుసగా మూడోసారి గాయపడటంపై మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నానని తెలిపారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి, చేసిన వ్యాఖ్యలు, సినిమా షూటింగ్లపై ప్రభావం వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ రష్మిక మందన్నా ఇటీవల షూటింగ్ సమయంలో గాయపడిన విషయం అభిమానుల్లో ఆందోళన కలిగించింది. కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న ఆమె తాజాగా తన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై స్పందిస్తూ అభిమానులకు అప్డేట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నానని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో భావోద్వేగ పోస్ట్ చేశారు.
ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక, తన గాయం గురించి పూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు. "గాయాలు నిజంగా చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈ విషయం బయటకు రాకూడదని అనుకున్నా, కానీ తెలిసిపోయింది. కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో కనిపించకపోవడానికి ఇదే కారణం. వరుసగా ఇది నాకు మూడో గాయం. శరీరాన్ని ఒక యంత్రంలా కాకుండా మనిషి శరీరంలా చూసుకోవడం నేర్చుకోవాలి" అని రాసుకొచ్చారు.
మైసా సినిమా డ్యాన్స్ షూటింగ్ సందర్భంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని రష్మిక తెలిపారు. కుడి తుంటి భాగంలో ఉన్న నాలుగు టెండన్లలో ఒకటి పూర్తిగా విడిపోయిందని, అది తిరిగి అతుక్కోవాల్సి ఉందని చెప్పారు. అది పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే కాలును సాధారణంగా పైకి ఎత్తడం వంటి కదలికలు చేయగలనని వెల్లడించారు. "మైసా నా కెరీర్లో ఇప్పటివరకు చేసిన అత్యంత అగ్రెసివ్ సినిమా. ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాను" అని పేర్కొన్నారు.
అయితే గాయం తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం నొప్పిని తట్టుకోగలుగుతున్నానని ఆమె అభిమానులకు ధైర్యం చెప్పారు. "దేవుడు బలవంతంగా నాకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్టుంది. లేకపోతే నేను ఎప్పటికీ బ్రేక్ తీసుకునేదాన్ని కాదు. ప్రస్తుతం పజిల్స్ ఆడుతూ సమయాన్ని గడుపుతున్నాను. నా పెంపుడు కుక్కలతో కూడా ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నాను" అని తెలిపారు.తనకు ఫిట్నెస్ అంటే చాలా ఇష్టమని, రోజూ వర్కౌట్స్, రన్నింగ్ చేసే అలవాటు ఉందని రష్మిక చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు కొంతకాలం వ్యాయామం చేయలేనని, అందుకే బరువు పెరగకుండా జాగ్రత్తపడుతున్నానని వెల్లడించారు. అయితే స్వీట్స్ తినాలనే కోరిక మాత్రం ఎక్కువైందని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక రష్మిక నటిస్తున్న మైసా చిత్రానికి రావీంద్ర పుల్లే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో భారతీయ సినిమాల్లో తొలిసారిగా మహిళా ప్రధాన పాత్రతో అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉండనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ చిత్రం 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ప్రస్తుతం రష్మిక పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కోలుకుంటున్నారు.