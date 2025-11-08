English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Mandanna: త్వరలోనే నాకు, విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లి.. అఫీషియల్‌గా కన్ఫామ్ చేసిన రష్మిక మందన్నా

Rashmika Mandanna Marriage: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా మొత్తానికి తన పెళ్లి గురించి నోరు విప్పింది. తాను హీరో విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రకటించింది. ఓ పాడ్‌కాస్ట్ లో ఈ విషయాన్ని రష్మిక వెల్లడించింది. ఎవరితో డేట్, పెళ్లి అని ఓ ఫ్యాన్ అడిగిన ప్రశ్నకి.. జపనీస్ యానియే నరుటోతో డేట్ చేస్తాను.. విజయ్ దేవరకొండని పెళ్లి చేసుకుంటానని రష్మిక మందన్నా సమాధానమిచ్చింది. ఇక రీసెంట్‌గానే నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట.. 2026, ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా.. ఇద్దరు గీతా గోవిందం సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఆ సమయంలో వారిద్దరి మధ్య జరిగిన పరిచయం కాస్తా స్నేహంగా మారింది. అనంతరం వారిద్దరూ డియర్ కామ్రేడ్ అనే చిత్రంలో నటించగా.. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది.

ఇక లవ్ బర్డ్స్ ఖచ్చితంగా రిలేషన్షిప్‌లో ఉన్నారని ఎంతోకాలంగా అభిమానులు ఫిక్సయినా.. వాళ్లు మాత్రం బయటపడలేదు. సోషల్ మీడియాలో తమ రిలేషన్షిప్‌పై ఇంతలా వార్తలు వస్తున్నా.. అటు రష్మిక గానీ, ఇటు విజయ్ గానీ దీనిపై నోరు మెదపలేదు.  

ఇటీవలే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్న ఈ లవ్ బర్డ్స్.. దానిపై కూడా ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వకపోయినప్పటికీ.. తమ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి వస్తున్న రూమర్లకు తెర దించారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇద్దరి వేళ్లకి రింగ్స్ కన్పించడంతో.. ఫ్యాన్స్ కూడా వీరిద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని ఫిక్స్ అయ్యారు.

అయితే ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత రష్మికని ఆ విషయం గురించి అడిగినప్పటికీ.. చాలా డిప్లోమాటిక్‌‌గా మీడియా నుంచి ఎదురైన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చింది. అక్టోబర్ 3వ తేదీన నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట.. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు.  

ఇన్ని రోజులు పెళ్లి, ఎంగేజ్మెంట్ గురించి అడుగుతున్న సమాధానం ఇవ్వని రష్మిక.. తాజాగా ఓ పాడ్‌క్యాస్ట్‌లో తను విజయ్ దేవరకొండను త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో విజయ్-రష్మిక ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.  

