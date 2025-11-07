Rashmika: నేను విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను…ఫైనల్ గా చెప్పేసిన రష్మిక..

Vijay Rashmika : రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ కి నిశ్చితార్థం ఈ మధ్యనే జరిగింది అన్న వార్తలు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్న సందేహం అందరిలో నెలకొంది. తాజాగా రష్మిక ఏకంగా తను విజయ్ దేవరకొండ అని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్న విషయం బయట పెట్టడంతో.. అభిమానులు తెగ సంతోషంలో ఉన్నారు..
రష్మిక హీరోయిన్గా చేసిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఈరోజు నవంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలయ్యింది. ఈ సినిమా మొదటి షో నుంచి మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంటూ ఉండగా.. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్ లో తెగ ఆక్టివ్ గా పాల్గొంటుంది రష్మిక.
ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాతో పాటు.. రష్మిక నిజజీవితం కూడా తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా.. రష్మిక విజయ్ దేవరకొండను ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తూ వచ్చింది. వీళ్ళిద్దరూ దీనిపైన అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వకపోయినా.. ఫిబ్రవరి 26 వీళ్లిద్దరు పెళ్లి జరగబోతోంది అని కూడా డేట్ బయటకు వచ్చింది.
ఇక వీళ్ల పెళ్లి జరగబోయే స్థలం గురించి కూడా వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ గా విజయ్ తో పెళ్లి గురించి.. రష్మిక బయటపెట్టింది. గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఈ విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్.
రష్మిక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా.. అభిమానులు మీరు ఎవరితో డేట్ చేస్తారు.. మీరు ఎవరిని చంపేస్తారు అలానే మీరు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారు అని అడగగా.. వెంటనే రష్మిక.. విజయ్ ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పుకొచ్చింది.
దీంతో ఫైనల్గా రష్మిక విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకుంటాను అనే క్లారిటీ ఇచ్చేసింది అంటూ అక్కడ ఉన్న అభిమానులు కూడా పెద్దగా అరిచారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోస్.. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది. View this post on Instagram A post shared by Me&Me (@lol_libraryyy)