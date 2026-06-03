/Rashmika Mandanna Bold Scene: బోల్డ్ సీన్లో కనిపించిన రష్మిక.. మరి అలా అవసరమా అంటూ విమర్శలు!

Rashmika Mandanna Bold Scene:బాలీవుడ్లో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో కాక్టెయిల్ 2 ఒకటి. తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం రొమాన్స్, స్నేహం, ప్రేమలో వచ్చే గందరగోళం వంటి అంశాలతో రూపొందింది. అయితే ట్రైలర్లోని ఒక సన్నివేశం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
ట్రైలర్లో షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న మధ్య వచ్చే ఒక కామెడీ సన్నివేశం కొందరి దృష్టిని ఆకర్షించగా, మరికొందరికి అది అసౌకర్యంగా అనిపించింది. ఆ సీన్లో రష్మిక కనిపించిన విధానం గురించి సోషల్ మీడియాలో విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఇది కేవలం వినోదం కోసం రూపొందించిన కామెడీ సన్నివేశం మాత్రమేనని చెబుతుంటే, మరికొందరు ఇలాంటి సన్నివేశాలు అవసరమా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ట్రైలర్ మొత్తంగా చూస్తే ఇది ఒక మోడ్రన్ లవ్ స్టోరీగా కనిపిస్తోంది. ప్రేమ, స్నేహం, భావోద్వేగాలు కలిసి కథను ముందుకు నడిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. షాహిద్ పాత్ర ఇద్దరు మహిళల మధ్య చిక్కుకుపోవడం కథలో ప్రధాన అంశంగా కనిపిస్తోంది. రష్మిక అతని ప్రేయసిగా కనిపిస్తుండగా, కృతి సనన్ అతని సన్నిహిత స్నేహితురాలిగా కనిపిస్తుంది. క్రమంగా ఈ ముగ్గురి జీవితాల్లో భావోద్వేగ సంఘర్షణలు మొదలవుతాయి.
ట్రైలర్లో ఇటలీలో చిత్రీకరించిన అందమైన లొకేషన్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముగ్గురు నటీనటుల మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా షాహిద్, రష్మిక, కృతి మధ్య వచ్చే రొమాంటిక్ మరియు ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
అయితే ట్రైలర్ విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో రష్మిక పాత్రపై చర్చ ఎక్కువైంది. కొంతమంది అభిమానులు ఆమె పాత్రలో కొత్త కోణం కనిపిస్తోందని అభినందిస్తుంటే, మరికొందరు బోల్డ్ సన్నివేశాలపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ అంశంపై అనేక కామెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
కాక్టెయిల్ 2 ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచడంలో విజయవంతమైంది. ప్రేమ, స్నేహం, భావోద్వేగాలు, కామెడీ కలయికతో రూపొందిన ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత ఎలాంటి స్పందన అందుకుంటుందో చూడాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం ట్రైలర్లోని కొన్ని సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.