  • Rashmika Mandanna: ఫైనల్‌గా ఎంగెజ్ మెంట్ కన్ఫామ్ చేసిన లవ్ బర్డ్స్.!. మొన్న విజయ్, ఇప్పుడు రష్మిక మందన్న.. ఇదిగో ప్రూఫ్..

Rashmika Mandanna: ఫైనల్‌గా ఎంగెజ్ మెంట్ కన్ఫామ్ చేసిన లవ్ బర్డ్స్.!. మొన్న విజయ్, ఇప్పుడు రష్మిక మందన్న.. ఇదిగో ప్రూఫ్..

Rashmika Vijay Engagement ring pics: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక ఇటీవల తన పెంపుడు శునకంతో ఒక వీడియోను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పంచుకున్నారు. దీనిలో ఆమె చేతికి ఒక డైమండ్ రింగ్ స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. దీంతొ రష్మిక కూడా కన్పామ్ చేసిందని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
 
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ లు ఇటీవల  ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్నారని వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో కొద్ది మంది బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య వేడుక సింపుల్ గా , గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. దీనికి బలంచేకూర్చేలా విజయ్ ఇటీవల పుట్టపర్తికి వెళ్లినప్పుడు ఆయన చేతికి  రింగ్ కన్పించింది.   

దీంతో అభిమానులు పక్కా ఇద్దరి మధ్య ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగిందని వీరికి విషెస్ చెబుతున్నారు. అయితే.. ఎంగెజ్ మెంట్ రూమర్స్ పై మాత్రం ఇటు రష్మిక కానీ, అటూ విజయ్ కానీ అధికారికంగా మాత్రం  స్పందించలేదు. తాజాగా.. రష్మిక మందన్న సైతం.. తన వేలికి డైమండ్ రింగ్ తో అడ్డంగా దొరికిపోయారు.

 రష్మిక మందన్నా తాజాగా ఇన్ స్టాలో పంచుకున్న ఓ సెల్ఫీ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో రష్మిక పెంపుడు శునకంతో ఆడుకుంటున్నారు. దీనిలో ఆమె చేతికి డైమండ్ రింగ్ మెరుస్తూ కనిపించడంతో అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు.  ఇది పక్కా నిశ్చితార్థం రింగ్ అని.. ఈ నెల 3న నిశ్చితార్థం జరిగిందని చెబుతున్నారు.  

దీని కన్నా ఇంకా ప్రూఫ్ ఏంకావాలని కూడా అభిమానులు దీనిపై క్యూట్ లవ్ బర్డ్స్ కు విషేస్ చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఫాన్స్ మరీ పెళ్లి తేదీలు ఎప్పుడని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు వీరి పెళ్లి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఫెమస్ డిస్టినేషన్ స్పాట్  లో రాజస్తాన్ లో జరగనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

మరోవైపు గీతాగోవిందం, డియర్ కామ్రెట్ మూవీస్ తో విజయ్, రష్మికల మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని  అది కాస్త చాలా రోజుల నుంచి ఎవరికి తెలియకుండా ఇద్దరు బాండింగ్ కొనసాగిస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఎక్కడికి వెళ్లిన ఇద్దరు కలిసి వెళ్లడం, వెకెషన్ లో మ్యాచింగ్ డ్రెస్సులు వేసుకొవడం వైరల్గా మారాయి.

దీపావళి , దసరా పండగలకు సైతం రష్మిక విజయ్ ఇంట్లో వాలిపోవడంతో, పుష్ప2 విజయ్ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడటం,  దీనికి మరింత గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లైంది. గతంలో కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో కూడా రష్మిక.. తన ప్రేమను ఇన్ డైరెక్ట్ గా విజయ్ పై పలు మార్లు చూపించింది. ఆనంద్ దేవర కొండకు నువ్వు నా ఫ్యామీలీ రా అనడం మొత్తంగా.. వీటిని బట్టి రష్మిక పక్కాగా.. విజయ్ ను మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటుందని ఫిక్స్ అయ్యారు.ఈ క్రమంలో మరోసారి నెట్టింట రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి ఎప్పుడని అభిమానులు తెగ చర్చలు చేసుకుంటున్నారు.  

