Rashmika Mandanna: పెళ్లికి వేసుకున్న నగల ఖర్చు ఎంత అయిందో బయటపెట్టిన రష్మిక.. ఎన్ని కిలోలో తెలుసా..?

Rashmika Mandanna wedding: దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎంతో పాపులర్ అయిన జంటలలో విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్న పేర్లు ముందుగా వినిపిస్తాయి. ఈ ఇద్దరి పెళ్లి ఇటీవల రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్లో చాలా ఘనంగా జరిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ప్రైవేట్ వేడుక అయినప్పటికీ, పెళ్లి గురించి బయటకు వస్తున్న వివరాలు అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ఉదయపూర్లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ అనే లగ్జరీ హోటల్లో జరిగినట్లు సమాచారం. దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన పెళ్లి వేదికలలో ఇది ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది. పెళ్లి వేడుకకు దగ్గరి బంధువులు.. సన్నిహిత మిత్రులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. అయితే మార్చి 4న హైదరాబాద్లో జరిగిన రిసెప్షన్ వేడుకకు సినీ ప్రముఖులు కూడా హాజరయ్యారు.
ఈ పెళ్లిలో రష్మిక .. విజయ్ ఇద్దరూ చాలా ఖరీదైన బంగారు ఆభరణాలు ధరించినట్లు మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం కలిపి దాదాపు 3 కిలోల బంగారు నగలు ధరించినట్లు సమాచారం. అందులో రష్మిక మాత్రమే సుమారు 2 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ధరించగా, విజయ్ దేవరకొండ దాదాపు 1 కిలో బంగారం ధరించినట్లు తెలుస్తోంది.
పెళ్లి మొత్తం ఖర్చు కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో జరిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ కోసం దాదాపు ₹12 కోట్ల నుండి ₹20 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన మాత్రం ఇప్పటివరకు చేయలేదు.
ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఒక ప్రముఖ ఓటిటి ప్లాట్ఫామ్ ఈ పెళ్లి డిజిటల్ హక్కుల కోసం దాదాపు ₹60 కోట్ల ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ విజయ్ మరియు రష్మిక ఈ ఆఫర్ను తిరస్కరించి తమ పెళ్లిని ప్రైవేట్గా ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం.
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ఇప్పటికే జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, నయనతార వంటి స్టార్ల పెళ్లిళ్లు భారీ ఖర్చుతో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక పెళ్లి కూడా ఇప్పుడు అదే స్థాయిలో చర్చకు వస్తోంది. ఈ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో ఇంకా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.