Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్‌ దేవరకొండను రష్మిక మందన్నా ముద్దుగా ఏమని పిలుస్తుందో తెలుసా..?

Vijay Deverakonda Engagement: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాపేర్లు గత 4, 5 రోజులుగా.. సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. వీరిద్దరికీ ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిందని.. 2026, ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని నెట్టింట్లో న్యూస్ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇంతవరకూ దీనిపై అటు విజయ్ కానీ.. ఇటు రష్మిక కానీ స్పందించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ లవ్ బర్డ్స్ ఒకరినొకరు ఏమని పిలుచుకుంటారో తెలిసి వీరి ఫ్యాన్స్ తెగ బ్లష్ అవుతున్నారు.
తమ ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి వార్తలపై బయట ఇంత జరుగుతున్నా అటు విజయ్ కానీ, ఇటు రష్మిక మందన్నా కానీ.. అఫీషియల్గా ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వకపోగా.. ఇప్పుడు ఈ లవ్ బర్డ్స్ గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. అదేంటంటే విజయ్ దేవరకొండను రష్మిక ముద్దుగా విజ్జూ అని పిలుస్తుందంటా.. ఇక విజయ్ ఏమో రష్మికను రుషీ అని ఎంతో క్యూట్గా పిలుస్తాడట. ఇక ఇది విన్న వారిద్దరి ఫ్యాన్స్.. వావ్ సో క్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా టాలీవుడ్ సూపర్ జోడిల్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉంటారు. గీతా గోవిందాం, డియర్ కామ్రెడ్ సినిమాల్లో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు.
గీతా గోవిందాం సినిమా సెట్లో వీరి ప్రేమ మొదలైంది. అయితే ఈ ఇద్దరూ మాత్రం ఎప్పుడూ తమ లవ్ లైఫ్పై ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. తరచుగా వెకేషన్స్ వెళ్లడం, సీక్రెట్గా కలుసుకోవడం వంటివి బయటికొచ్చినప్పటికీ.. విజయ్, రష్మిక దాని గురించి ఎప్పుడూ ఓపెన్గా మాట్లాడలేదు.
గత నాలుగు, ఐదు రోజుల నుండి సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకటే న్యూస్.. హీరో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారంటూ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ అవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 3న విజయ్ దేవరకొండ ఇంట్లోనే.. వీరు రింగ్స్ మార్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
అయితే కేవలం ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతి కొద్ది మంది సన్నిహితుల మధ్య విజయ్, రష్మిక.. ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లుగా సమాచారం. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి కూడా జరగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. చాలా మంది సెలబ్రిటీ ల్లాగే వీరు కూడా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కు ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం.