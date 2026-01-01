English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండను వెనకనుంచి గట్టిగా గా హగ్ చేసుకున్న రష్మిక.. !

Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండను వెనకనుంచి గట్టిగా గా హగ్ చేసుకున్న రష్మిక.. !

Vijay Devarakonda : కొత్త సంవత్సరం మొదలైన దగ్గర నుంచి.. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పేర్లు తెగ వినిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు ముఖ్య కారణం మొన్న రష్మిక వెకేషన్ ఫోటోలు షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు అదే ప్రదేశంలో విజయ్ దేవరకొండ కూడా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా అతని వెకేషన్ ఫోటోలు షేర్ చేశారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా.. వీటిల్లో ఒక రెండు ఫోటోలు లో రష్మిక విజయ్ దేవరకొండలు గట్టిగా హగ్ చేసుకుని కనిపివ్వడం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది..
1 /5

టాలీవుడ్‌లో ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యే జంట అంటే విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక.. అని చెప్పాలి. న్యూ ఇయర్ 2026 సందర్భంగా ఈ లవ్ బర్డ్స్ ఇటలీ దేశంలోని రోమ్ నగరంలో సెలవులు గడుపుతూ అభిమానులను ఖుషీ చేశారు. ఈ వెకేషన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో అవి క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.

2 /5

రోమ్‌లో తీసిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఫొటో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆ ఫొటోలో రష్మిక..విజయ్‌ను వెనక నుంచి గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. విజయ్ ముఖంలో కనిపించిన చిరునవ్వు..రష్మిక ఆత్మీయత చూసి ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు. ఈ ఒక్క ఫొటో చాలు వీళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పడానికి అని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

3 /5

విజయ్ తన న్యూ ఇయర్ పోస్ట్‌లో కూడా చాలా పాజిటివ్ మాటలు రాశాడు. కొత్త సంవత్సరం అందరికీ ప్రేమ, ఆనందం, మంచి జ్ఞాపకాలు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించాడు. ఆ మాటలు చూసిన తర్వాత ఫ్యాన్స్‌కు ఈ జంటపై మరింత ప్రేమ పెరిగింది. “మీ ఇద్దరినీ ఇలా చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది” అంటూ చాలామంది స్పందించారు.  

4 /5

రోమ్ వీధులు, ట్రైన్ జర్నీ, పాత భవనాల ముందు తీసిన ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ స్టైల్‌కు, రష్మిక సింపుల్ లుక్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా చివరి ఫొటోలో కనిపించిన వెనుక నుంచి కౌగిలింత అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

5 /5

ఈ ఇద్దరూ మొదటిసారి కలిసి నటించిన గీత గోవిందం.. అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది. ఆన్ స్క్రీన్‌లోనే కాదు, ఆఫ్ స్క్రీన్‌లో కూడా మంచి స్నేహం ఉందని అప్పటినుంచి చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఇలా కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లడం, రొమాంటిక్ ఫొటోలు షేర్ చేయడంతో పెళ్లి ఎప్పుడు అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా అడుగుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరిద్దరి పెళ్లి ఫిబ్రవరిలో ఉండడం ఖాయంలా కనిపిస్తోంది.

Vijay Deverakonda rashmika marriage Vijay Deverakonda Marriage Date Rashmika Mandanna Marriage Date Vijay Rashmika Wedding News

Next Gallery

Schools Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి జనవరి 14 వరకు.. ఏకంగా 14రోజులు హాలీడేస్..!!