Bigg Boss Telugu 9: విజయ్ దేవరకొండ పాటతో నాగార్జున ఎంట్రీ.. తను ఎవరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసిన రష్మిక..

Rashmika Mandanna in Bigg Boss : ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 .. సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.  ఈరోజు ఆదివారంతో బిగ్ బాస్ హౌస్ 56 రోజులు పూర్తి చేసుకోనుంది. ఇక ఈవారం సండే ఎపిసోడ్ కి గెస్టులుగా.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా హీరో, హీరోయిన్లు వచ్చారు. ఇక గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా హీరోయిన్ రష్మిక ఈ ఎపిసోడ్లో తెగ అలరించింది..
1 /5

 56వ రోజుకి సంబంధించిన.. ప్రోమోతో.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 అభిమానులను అలరిస్తోంది. ఈరోజు విడుదలైన ఈ ప్రోమోలో.. గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా హీరో దీక్షిత్ అలానే హీరోయిన్ రష్మిక గెస్ట్లుగా వచ్చి అలరించారు.  

2 /5

ఇక ఈ ప్రోమో మొదలవ్వగానే నాగార్జున విజయ్ దేవరకొండ.. కింగ్ డమ్ సినిమా సాంగ్ తో తన ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక రష్మిక గెస్ట్ గా వచ్చిన ఈ ఎపిసోడ్ కి నాగార్జున విజయ్ పాట తో రావడం అందరిని ఆకట్టుకుంది.   

3 /5

ఆ తరువాత రష్మిక వచ్చిందే.. నాగార్జున రష్మికను.. నువ్వు రష్మిక గా వచ్చావా లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా వచ్చావా అని అడిగారు. నేను రష్మికను.. అందరికీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను వచ్చాను అని చెప్పుకొచ్చింది. ఇక దాంతో అక్కడ ఉన్న ఆమె అభిమానులందరూ మురిసిపోయారు.   

4 /5

ఆ తరువాత ఈ ఎపిసోడ్ లో.. అందరి హౌస్ మేట్స్ దగ్గర సినిమాల్లోని కొన్ని సూపర్ హిట్ సీన్లను రీ క్రియేట్ చేయించారు. అదుర్స్, పోకిరి.. ఇలాంటి సినిమాల్లోని సూపర్ హిట్ సీన్లను అక్కడ హౌస్ మేట్స్ పర్ఫార్మ్ చేయగా.. వాటిని రష్మిక చూసి ఆనందించింది. 

5 /5

ఇక గర్ల్ ఫ్రెండ్ హీరో దీక్షిత్ కూడా రష్మిక తో ఈ ప్రోమోలో కనిపించి అలరించారు. ఇక.. ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం.. ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి టెలికాస్ట్ అవ్వనుంది.

Rashmika Mandanna Bigg Boss Telugu 9 Nagarjuna Vijay Deverakonda The Girlfriend Movie Rashmika in Bigg Boss Bigg Boss Telugu Season 9 promo

