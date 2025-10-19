English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Mandanna: ఎలిగెన్స్‌ లుక్‌తో ఫ్యాన్స్‌ని ఫిదా చేస్తున్నరష్మిక మందన్నా.. ఫొటోలు వైరల్..!

Actress Rashmika Mandanna: పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నెంబర్ వన్ హీరోయిన్‌గా దూసుకుపోతోంది రష్మిక మందన్నా. సౌత్, నార్త్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని రకాల సినిమాల్లో నటిస్తూ, భారీ కమర్షియల్ చిత్రాలతో పాటు ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్‌లతో కూడిన చిన్న సినిమాల్లోనూ రష్మిక నటిస్తుంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు తన అప్‌డేట్స్‌ని పంచుకుంటుంది. తాజాగా రష్మిక షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
 
ఛలో సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రష్మిక మందాన్నా.. ఆ తర్వాత గీతా గోవిందం , పుష్ప , పుష్ప 2 , యానిమల్, ఛావా , కుబేర వంటి సినిమాలతో పాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం రష్మిక థామా, కాంచన 4 , రెయిన్‌బో, ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ వంటి సినిమాలు చేస్తోంది.    

ఇక రష్మిక మందన్నా క్రేజ్, డిమాండ్ గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. యానిమల్, పుష్ప 2, చావా, కుబేర తదితర సినిమాలతో రష్మిక క్రేజ్ నెక్ట్స్ లెవెల్‌కు వెళ్లిపోయింది. స్టార్ హీరోలకు రష్మిక మందన్నా ఒక లక్కీ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. అందుకే ఆమెతో సినిమాలు తీసేందుకు దర్శక నిర్మాతలు క్యూ లో రెడీగా ఉన్నారు.   

కన్నడ సినిమా నుంచి ప్రారంభమైన రష్మిక సినీ ప్రయాణం ఇప్పుడు బాలీవుడ్ దాకా వెళ్లింది. రష్మిక మందన్నా 2016 లో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె మొదటి సినిమా ‘కిరిక్ పార్టీ’ సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్ అంటూ గత పదేళ్లలో టాప్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిపోయింది.   

అటు సినిమా షూటింగ్‌లతోనే ఫుల్ బిజీగా ఉండే రష్మిక.. సోషల్ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు తన పర్సనల్ విషయాలతో పాటు మూవీ అప్‌డేట్స్‌ని తన అభిమానులతో పంచుకుంటుంది. తాజాగా రష్మిక షేర్ చేసిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియానూ షేక్ చేస్తున్నాయి.  

థామా ప్రమోషన్లలో భాగంగా రష్మిక ధరించిన డ్రెస్ ఎంతో స్టన్నింగ్‌గా, ఎలిగెన్స్‌తో ఉంది. ఇందులో రష్మిక ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంది. ఈ ఫొటోలను చూసిన రష్మిక ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు.. లుకింగ్ సో ప్రెట్టీ, అమేజింగ్, లవ్లీ, బ్యూటిఫుల్ లేడీ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

