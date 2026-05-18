Rashmika Mandanna: ఆమెను చూస్తే అలా చేయాలన్నట్లు ఉంటుంది.. కంట్రోల్ తప్పి బూతు మాట అనేసిన రష్మిక!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 18, 2026, 09:18 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:18 AM IST

Cocktail 2: బాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం ‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీపై మంచి హైప్ ఉంది. ఈ సినిమాలో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న కలిసి నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రష్మిక చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 

ఈ ఈవెంట్‌కు రష్మిక, కృతి ఇద్దరూ చాలా అందంగా రెడీ అయి వచ్చారు. వారితో పాటు హీరో షాహిద్ కపూర్ కూడా హాజరయ్యాడు. నిర్మాత దినేష్ విజన్, దర్శకుడు హోమీ అదజానియా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రీతమ్ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా రష్మిక మాట్లాడుతూ కృతి సనన్ అందాన్ని పొగిడింది. “కాక్‌టెయిల్ 2లో కృతి చాలా హాట్‌గా కనిపించింది. ప్రపంచానికే అది తెలుసు” అంటూ చెప్పింది. అయితే ఎక్సైట్మెంట్‌లో రష్మిక ఒక బూతు పదం కూడా మాట్లాడేసింది. “ తనను చూస్తే f** హాట్ గా ఉంటుంది అని,” వెంటనే నోరు మూసుకుని “సారీ.. దాన్ని మ్యూట్ చేయండి” అంటూ నవ్వేసింది. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా పెద్దగా నవ్వారు. ప్రేక్షకులు కూడా హర్షధ్వానాలు చేశారు.

రష్మిక మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. చాలామంది ఆమె క్యూట్ రియాక్షన్ గురించి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొందరు “రష్మిక చాలా నేచురల్‌గా ఉంటుంది” అని అంటుండగా, మరికొందరు “ఎక్సైట్మెంట్‌లో ఇలా జరుగుతుంటాయి” అంటూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.

అంతేకాదు, ఈ సినిమాలో తమ ముగ్గురి కెమిస్ట్రీ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని రష్మిక చెప్పింది. “షాహిద్‌తో మా కెమిస్ట్రీ అందరికీ నచ్చుతుంది. కానీ కాక్‌టెయిల్ 2లో అది మరింత మ్యాజికల్‌గా ఉంటుంది” అని తెలిపింది. ఇంకా సినిమాలో ప్రతి సీన్ చాలా స్పెషల్‌గా ఉంటుందని కూడా చెప్పింది. “ఇప్పటివరకు మీరు చూసింది చిన్న భాగమే. అసలు మ్యాజిక్ ఇంకా ముందుంది” అంటూ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెంచింది.

కాగా, ‘కాక్‌టెయిల్ 2’ సినిమా జూన్ 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. 2012లో వచ్చిన ‘కాక్‌టెయిల్’ సినిమాకు ఇది కొనసాగింపుగా తెరకెక్కుతోంది. అప్పట్లో ఆ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు సీక్వెల్‌పై కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

