English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Mandanna Net Worth: ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ తో మరోసారి సెన్సేషన్..రష్మిక మందన్న ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..?

Rashmika Mandanna Net Worth: ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ తో మరోసారి సెన్సేషన్..రష్మిక మందన్న ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..?

Rashmika Net Worth : పాన్ ఇండియా లెవల్‌లో ఇప్పుడు అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న నటి రష్మిక మందన్న. వరుసగా పెద్ద సినిమాల్లో నటిస్తూ.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి విజయాలు సాధిస్తున్న ఆమె మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. తాజాగా విడుదలైన ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ సినిమా మంచి టాక్‌తో థియేటర్స్‌లో దూసుకుపోతోంది. ఈ చిత్రంలో రష్మిక చేసిన భూమాదేవి పాత్రకు ప్రేక్షకులు మంచి స్పందన ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రష్మిక ఆస్తుల వివరాలకు వస్తే..
1 /6

రష్మిక ఇప్పటికే కుబేర..తోమా వంటి సినిమాలతో మంచి హిట్స్ అందుకుంది. అంతకుముందు పుష్ప 2..ఆనిమల్..చావా వంటి సినిమాలతో కూడా భారీ విజయాలు సాధించింది. ఇలా వరుస విజయాలతో ఆమె స్థాయి.. మరింత పెరిగింది.  

2 /6

ఇప్పుడు ఆమె ఆస్తుల గురించి చాలా మంది.. తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. రష్మిక ప్రస్తుతం 29 ఏళ్ల వయస్సులోనే మంచి స్టార్ స్టేటస్ సంపాదించింది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం..ఆమె మొత్తం ఆస్తులు దాదాపు రూ.70 కోట్లకు పైగానే ఉన్నట్టు చెబుతున్నారు. ఒక సినిమాకు రష్మిక రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుంది.  

3 /6

అయితే ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమాకి మాత్రం రష్మిక సుమారు రూ.3 కోట్లు మాత్రమే తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా కథ నచ్చడంతో పారితోషికాన్ని తగ్గించుకున్నట్టు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె తెలుగు..హిందీ చిత్రాల్లో వరుసగా బిజీగా నటిస్తోంది.

4 /6

సినిమాలు మాత్రమే కాదు..రష్మికకు బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా మంచి ఆదాయం వస్తోంది. పలు ప్రముఖ కంపెనీలతో ఆమె ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. అదనంగా, సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా మంచి రెమ్యూనరేషన్ సంపాదిస్తోంది.

5 /6

ఆస్తుల విషయానికి వస్తే, రష్మికకు బెంజ్, ఆడి, రేంజ్ రోవర్ వంటి ఖరీదైన కార్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే హైదరాబాద్ మరియు కూర్గ్‌లో ఆమెకు స్వంత ఇళ్లు కూడా ఉన్నాయి. పని కోసం తరచూ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావడంతో లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్‌ను కొనసాగిస్తోంది.

6 /6

వరుస సినిమాలు..బలమైన మార్కెట్‌..మంచి క్రేజ్..ఈ మూడు కారణాల వల్ల రష్మిక ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌.. బాలీవుడ్‌లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న హీరోయిన్‌గా నిలిచింది. ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ విజయంతో ఆమె కెరీర్ మరింత శక్తివంతమైంది.

Rashmika Mandanna Rashmika net worth Rashmika assets rashmika remuneration Rashmika Mandanna salary The Girlfriend Movie

Next Gallery

Free Supermarket: నిత్యావసర సరుకులను ఉచితంగా ఇచ్చే సూపర్ మార్కెట్.. ఏకంగా 20,000 వరకు.. ఛాన్స్ అసలు మిస్ అవ్వకండి..