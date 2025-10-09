Rashmika Mandanna Net Worth: ఒక నటుడు లేదా నటి తమ కెరీర్లో అనేక విభిన్న పాత్రలు పోషించాల్సి ఉంటుంది. చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మంది నటులు తమదైన శైలిని పక్కన పెట్టి మరీ స్వతహాగా స్టార్డమ్ పొందారు. ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి స్టార్ గా ఎదగడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అలాంటి ఓ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక. తాజాగా ఆమె హీరో విజయ్ దేవరకొండతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె ఆస్తుల గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది.
హీరోయిన్ రష్మిక మంధాన వయసు కేవలం 29 సంవత్సరాలు. కానీ ఆమె చాలా మంది అగ్ర నటులు, చిత్రనిర్మాతలతో కలిసి పనిచేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో చాలా పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆమె సినిమాలలో ఒకటి ఈ దీపావళికి విడుదల కానుంది.
2016లో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ నటి, 2018లో 'ఛలో' సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది. కానీ 2021లో ఆమె పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది.
2021లో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప: ది రైజ్' విడుదలైనప్పుడు శ్రీవల్లి పాత్రలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. రష్మిక మందన్న నటనకు విస్తృత ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత, బాలీవుడ్ నుంచి అవకాశాలు రావడం మొదలైంది.
2023లో విడుదలైన "యానిమల్" చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ భార్యగా కనిపించినప్పుడు ఆమెకు ఎన్నో ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 915 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
ఆ తర్వాత 'పుష్ప' సినిమా సీక్వెల్ విడుదలైంది. అల్లు అర్జున్, శ్రీవల్లి మళ్ళీ కలిసి నటించారు. "పుష్ప: ది రూల్" డిసెంబర్ 2024లో విడుదలై సంచలనాత్మక చిత్రంగా నిలిచింది. దీనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
రష్మిక మందన్న ప్రయాణం అక్కడితో ఆగలేదు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, విక్కీ కౌశల్ నటించిన "ఛావా" విడుదలైంది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఎవరూ దీనిని ఊహించలేరు. తక్కువ సమయంలో, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 800 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రంలో, రష్మిక ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ భార్యగా నటించింది.
'పుష్ప 2', 'ఛావా', 'యానిమల్' కలెక్షన్లను కలుపుకుంటే, మొత్తం కలెక్షన్ రూ. 3500 కోట్లు. రష్మిక మందన్న నటించిన ఈ మూడు సినిమాలు కలిసి సంపాదించాయి.
నిజానికి సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా 'సికందర్' ఈ సంవత్సరం ఈద్ సందర్భంగా విడుదలైంది. ఇది భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కానీ ఆ సినిమా బాగా ఆడలేదు. ప్రజలు దానిని పూర్తిగా తిరస్కరించారు. కానీ రష్మిక చాలా నష్టాలను చవిచూడాల్సి వచ్చింది. దీని కారణంగా, ఆమె వరుస హిట్ సినిమాలు ఆగిపోయాయి.