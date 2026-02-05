Rashmika Mandanna: 5 అదిరిపోయే విల్లాలు కొనిన రష్మిక.. అందులో అది చాలా స్పెషల్..!

Rashmika Mandanna luxury houses: నేషనల్ క్రష్గా పేరొందిన రష్మిక సినిమాలతోనే కాదు, తన లగ్జరీ జీవనశైలితో కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. సాధారణంగా ఒక ఇల్లు ఉంటే చాలనుకునే రోజుల్లో..రష్మిక మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా ఐదు నగరాల్లో ఐదు విలాసవంతమైన ఇళ్లను కలిగి ఉండటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మనలో చాలామందికి సెలవుల్లో ఉండేందుకు ఓ కొండ ప్రాంతంలో లేదా సముద్రతీరంలో ఇల్లు ఉండాలనే కల ఉంటుంది. కానీ రష్మిక ఆ కలను నిజం చేసుకుంది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబై, గోవా, కూర్గ్… ఇలా ఒక్కటి కాదు..ఐదు నగరాల్లో ఆమెకు స్వంత ఇళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇల్లు కూడా ప్రత్యేకమైన డిజైన్..సౌకర్యాలతో ఉండటం విశేషం.
ఇటీవల ముంబైలో రష్మిక కొనుగోలు చేసిన అపార్ట్మెంట్ గురించి ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తోంది. బాలీవుడ్ సినిమాల షూటింగ్స్ ఎక్కువగా ముంబైలోనే ఉండటంతో.. అక్కడే ఉండేందుకు ఆమె ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్ను తీసుకున్నట్టు సమాచారం. ఆధునిక ఇంటీరియర్స్, విశాలమైన బాల్కనీ, నగరాన్ని మొత్తం చూసే వ్యూ ఈ ఇంటికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చెబుతున్నారు.
ఇక బెంగళూరు, హైదరాబాద్లలో ఉన్న ఇళ్లు కూడా ఖరీదైన ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఇళ్లలో ఆమె షూటింగ్స్ మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతుందని తెలుస్తోంది. సింపుల్ కానీ స్టైలిష్ లుక్లో ఉండే ఈ ఇళ్లు రష్మిక వ్యక్తిత్వానికి తగ్గట్టుగానే ఉంటాయని ఆమె అభిమానులు అంటున్నారు.
కూర్గ్లో ఉన్న ఇల్లు రష్మికకు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే అదే ఆమె స్వస్థలం. ఇప్పటికీ అక్కడే ఆమె తల్లిదండ్రులు నివసిస్తున్నారు. ప్రకృతి మధ్యలో.. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉండే ఈ ఇల్లు రష్మికకు మానసికంగా ఎంతో నచ్చిన ప్రదేశంగా చెబుతారు.
గోవాలోని ఇల్లు అయితే నిజంగా కలల ఇల్లే. అందమైన ఇంటీరియర్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఓపెన్ స్పేస్..కలిసిన ఈ ఇల్లు చూసి ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగాల్సిందే. సెలవుల సమయంలో ఇక్కడే రిలాక్స్ అవుతుందని సమాచారం.