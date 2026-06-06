/Rashmika Mandanna:రొమాంటిక్ పాత్రపై రష్మిక ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. మొదట భయపడ్డానంటూ ఓపెన్ అయిన నేషనల్ క్రష్!

Rashmika Mandanna:టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీల్లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న మరో కొత్త తరహా పాత్రతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భావోద్వేగ ప్రధాన పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన రొమాంటిక్ అర్బన్ క్యారెక్టర్లో కనిపించబోతుండటంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.
త్వరలో విడుదల కానున్న కాక్టెయిల్ 2 సినిమాలో రష్మిక ‘దియా’ అనే యువతి పాత్రలో నటిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఈ పాత్ర గురించి ఆమె ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది.ఇప్పటివరకు ప్రేక్షకులు తనను ఎక్కువగా సీరియస్, ఎమోషనల్, డ్రామాటిక్ పాత్రల్లోనే చూశారని రష్మిక తెలిపింది. అలాంటి సమయంలో ప్రేమ, స్నేహం, సరదా సంఘటనలతో నిండిన పాత్ర చేయడం సరైన నిర్ణయమా కాదా అనే సందేహం మొదట తనలో కలిగిందని చెప్పింది.
తన సినీ కెరీర్లో ఇంత అర్బన్ స్టైల్లో కనిపిస్తున్న సినిమా ఇదేనని ఆమె వెల్లడించింది. ఈ పాత్ర కోసం తన లుక్, బాడీ లాంగ్వేజ్, నటనలో కూడా పలు మార్పులు చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని పేర్కొంది. ప్రేక్షకులకు తనలోని కొత్త కోణాన్ని చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సవాల్ను స్వీకరించినట్లు వివరించింది.
మొదట్లో ఈ పాత్రపై భయం వేసింది. కానీ అదే భయం నన్ను కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఉత్సాహంతో ముందుకు నడిపించింది. ఇప్పటివరకు చేయని పాత్ర కావడంతో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించాలని భావించాను అని రష్మిక చెప్పింది.
ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్లో దియా పాత్ర ఉత్సాహంగా, జీవితాన్ని ఆస్వాదించే యువతిగా కనిపిస్తోంది. ప్రేమ, స్నేహం, సరదా సంఘటనల చుట్టూ తిరిగే ఈ పాత్ర యువతను ఆకట్టుకునేలా ఉందని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక అర్బన్ లుక్, స్టైలింగ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇప్పటివరకు పుష్ప, సీతారామం, యానిమల్ వంటి చిత్రాల్లో భావోద్వేగ పాత్రలతో మెప్పించిన రష్మికకు ఈ సినిమా కొత్త పరీక్షగా మారనుంది. ఈ చిత్రం విజయవంతమైతే రొమాంటిక్, అర్బన్ కథల్లో కూడా ఆమెకు మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా ద్వారా రష్మిక కొత్త అవతారం ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.