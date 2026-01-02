Rashmika Mandanna: బౌండరీస్ ఏమీ లేవు.. అన్ని ఇచ్చేసా.. తన ప్రేమ గురించి బయటపెట్టిన రష్మిక..

Vijay Rashmika : ఇటీవల టాలీవుడ్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు రష్మిక మందన్న. ముఖ్యంగా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి వస్తున్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. న్యూ ఇయర్ రోజున విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేసిన పోస్టులు చూసిన తర్వాత..ఈ ఏడాది ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే.. చర్చ మరింత బలంగా మారింది.
విజయ్ దేవరకొండ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో.. పెట్టిన ఫోటోలలో వెనక నుంచి రష్మిక కనిపించినట్టు అనిపించడం..ఆమె ఉన్నట్టు హింట్స్ రావడం అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరిచాయి. ఈ ఫోటోలలో రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ అని వెనకనుంచి హగ్ చేసుకుని కనిపించింది.
దీంతో ఈ సంవత్సరం తప్పకుండా వీళ్ల పెళ్లి ఉంటుందనే నమ్మకం చాలామందిలో ఏర్పడింది. అంతేకాదు.. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లో పెళ్లి జరగబోతోందన్న వార్త కూడా సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతోంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ అధికారికంగా స్పందించలేదు.
ఈ వార్తల మధ్యలో.. రష్మిక గతంలో ప్రేమ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, “నాకు ఎమోషన్స్ అంటే చాలా భయం. నేను ఎవరినైనా ప్రేమిస్తే, నాకు బౌండరీస్ ఉండవు. పూర్తిగా నా మనసు, నా సమయం అన్నీ ఇచ్చేస్తాను. లెక్కలు వేసుకుని ప్రేమించడం నాకు రాదు. అందుకే ప్రేమ అంటేనే నాకు భయం” అని చెప్పింది.
రష్మిక గతంలో నటుడు రక్షిత్ శెట్టితో ప్రేమలో ఉండి నిశ్చితార్థం చేసుకున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ సంబంధం మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఆ అనుభవం తర్వాత ఆమె ప్రేమ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటోందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
అందుకే ఈసారి తొందరపడకుండా..అన్ని విషయాలు సరిగ్గా కుదిరిన తర్వాతే పెళ్లి గురించి బయట పెట్టాలని అనుకుందని అందుకే ఇంత టైం తీసుకుందని.. ఇండస్ట్రీలో టాక్. ఇప్పటివరకు వస్తున్న సంకేతాలు చూసుకుంటే, రష్మిక.. విజయ్ జంట నిజంగా పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? లేక ఇవన్నీ అభిమానుల ఊహలేనా? అన్నది మాత్రం అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. అయినా, రష్మిక ప్రేమపై చెప్పిన మాటలు మాత్రం ఆమె మనసు ఎంత నిజాయితీగా ఉంటుందో చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.