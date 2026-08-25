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Rashmika Mandanna: రష్మిక తల్లి కాబోతుందా..ఫుల్ క్లారిటీ ఇదే..

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:16 PM IST

Rashmika Mandanna: టాలీవుడ్‌లో నేషనల్ క్రష్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రష్మిక మందన్న గురించి సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఆమె త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారంటూ కొన్ని పోస్టులు, కథనాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఈ వార్తకు ఇప్పటివరకు రష్మిక నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దీంతో ఇది కేవలం సోషల్ మీడియా ప్రచారంగా మాత్రమే కనిపిస్తోంది.

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రష్మిక మందన్న ప్రెగ్నెన్సీ

ఇటీవల రష్మిక తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ కార్యక్రమంలో కనిపించారు. విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి ఆమె ఓ ప్రైవేట్ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రష్మిక నలుపు రంగు అనార్కలీ దుస్తుల్లో కనిపించారు. ఆమె లుక్ చూసిన కొందరు అభిమానులు, నెటిజన్లు రష్మిక గర్భవతి అయి ఉండొచ్చని ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.  

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రష్మిక ప్రెగ్నెంట్

రష్మిక ఇటీవల షూటింగ్ సమయంలో గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఆమెకు తుంటి ప్రాంతంలో గాయం కావడంతో కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. వైద్యుల సూచన మేరకు ఆమె షూటింగ్‌లకు దూరంగా ఉండి విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ కారణంగా వ్యాయామాలు, జిమ్‌కు కూడా కొంతకాలం దూరంగా ఉన్నారు.  

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రష్మిక గర్భవతి

ఈ మధ్యకాలంలో ఆమె బహిరంగంగా కనిపించినప్పుడు గతంతో పోలిస్తే కొద్దిగా బరువు పెరిగినట్లు కొందరికి అనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆమె ధరించిన దుస్తులతో పొట్ట భాగం పూర్తిగా కనిపించకపోవడంతో గర్భధారణ వార్తలకు మరింత ప్రచారం వచ్చింది. అయితే కేవలం ఫొటోలు లేదా దుస్తుల ఆధారంగా ఇలాంటి విషయాలను నిర్ణయించడం సరైంది కాదని అభిమానులు చెబుతున్నారు.  

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రష్మిక మందన్న తాజా వార్తలు

గాయం కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో మార్పులు రావడం సహజమేనని వారు అంటున్నారు. అందుకే రష్మిక ప్రెగ్నెంట్ అనే వార్తలను నమ్మకూడదని సోషల్ మీడియాలో ఆమె అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక నుంచి అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో ఈ ప్రచారాన్ని నిజమని చెప్పడానికి ఆధారం లేదు. ప్రస్తుతం రష్మిక చేతిలో పలు ఆసక్తికరమైన సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆమె ‘రణబాలి’, ‘మైసా’ వంటి ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ఆమె తిరిగి సినిమా షూటింగ్‌లలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

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విజయ్ దేవరకొండ

సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు రావడం కొత్త విషయం కాదు. అయితే నిజమైన సమాచారం లేకుండా ఇలాంటి వార్తలను ప్రచారం చేయడం మంచిది కాదు. రష్మిక జీవితంలో నిజంగా ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం ఉంటే ఆమె స్వయంగా అభిమానులతో పంచుకునే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు ఈ గర్భధారణ వార్తలను కేవలం పుకార్లుగానే చూడటం మంచిది.

TAGS:
Rashmika Mandanna
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Rashmika Mandanna pregnant

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