Rashmika Mandanna Pregnant: ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం.. పెళ్లయిన నెలకే గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన రష్మిక..!

Rashmika Mandanna Pregnancy:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నా తాజాగా షేర్ చేసిన వీడియో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. “ఇప్పుడు మేము ముగ్గురం” అంటూ ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్ నెటిజన్లలో ఆసక్తిని పెంచింది. పెళ్లయిన నెలకే ఈమె గుడ్ న్యూస్ చెప్పడం.. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. 
ఫిబ్రవరి 26న రష్మిక.. విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ఘనంగా జరిగిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లైన నెల రోజుల్లోనే రష్మిక ఇలా ఒక పోస్ట్ చేయడం చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన వీడియోలో కార్టూన్ రూపంలో రష్మిక, విజయ్ కనిపిస్తారు. వారిని ఒక సన్‌ఫ్లవర్ వచ్చి పలకరిస్తుంది. ఈ వీడియో చాలా క్యూట్‌గా ఉండటంతో ఫ్యాన్స్ దాన్ని బాగా షేర్ చేస్తున్నారు.  

ఈ వీడియోకు రష్మిక “ఇకమీద మేము ముగ్గురం” అని క్యాప్షన్ పెట్టడం వల్ల చాలా మంది ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నారు. “మూడో వ్యక్తి అంటే బిడ్డే కదా” అని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు కూడా చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం పై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.  

అయితే, రష్మిక ఎక్కడా తాను ప్రెగ్నెంట్ అని స్పష్టంగా చెప్పలేదు. కేవలం ఒక క్రియేటివ్ వీడియో మరియు క్యాప్షన్ మాత్రమే పెట్టింది. అందువల్ల ఇది నిజంగానే గుడ్ న్యూస్ అనుకోవాలా లేదా సరదాగా చేసిన పోస్ట్ అనుకోవాలా అన్నది ఇంకా క్లారిటీ లేదు. కొన్ని సార్లు సెలబ్రిటీలు ఇలా ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకోవడానికి ఇలాంటి పోస్ట్‌లు చేస్తుంటారు.           View this post on Instagram                       A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)  

ఇలాంటి సందర్భాల్లో నిజం ఏమిటో తెలుసుకునే వరకు ఆగడం మంచిది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని వెంటనే నమ్మడం కంటే, అధికారిక సమాచారం కోసం ఎదురు చూడాలి. రష్మిక లేదా ఆమె టీమ్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ వార్తపై పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది.  

రష్మిక పెట్టిన ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయింది. ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అయితే ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ఆనందం కలిగిస్తుంది. లేదంటే కూడా ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఆమె అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంలో మాత్రం సక్సెస్ అయింది.

