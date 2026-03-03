Virosh: రష్మికనే ముందుగా విజయ్ కి ప్రపోజ్ చేసిందా.. అసలు నిజం బయటపెట్టిన రౌడీ హీరో..!

Vijay Rashmika: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా చర్చకు వస్తున్న జంటగా నిలిచింది రష్మిక మందన్న మరియు విజయ్ దేవరకొండ. ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో వీరి వివాహం అందంగా జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత వీరి ప్రేమ కథ గురించి అనేక ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్న విషయం ఏమిటంటే – ముందుగా ప్రేమను వ్యక్తం చేసింది రష్మికనే అన్న వార్త.
చాలా కాలంగా అభిమానులు వీరిని ప్రేమగా “నేషనల్ క్రష్” మరియు “రోడీ” అని పిలిచేవారు. వీరి స్నేహం మొదలైంది సినిమా షూటింగ్ సమయంలో. మొదట కలిసి నటించిన చిత్రం గీతా గోవిందం. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయి, ఇద్దరికీ మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత వీరు డియర్ కామ్రేడ్లో కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రం కథ పరంగా మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని సాధించలేదు.
సినిమాల సమయంలో మొదలైన స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారిందని సమీప వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తన భావాలను దాచకుండా, రష్మికే ముందుగా విజయ్కు ప్రేమను తెలియజేసిందని సమాచారం. ఈ విషయం విజయ్కు మొదట ఆశ్చర్యం కలిగించినప్పటికీ, ఆయన ఆనందంగా ఆమె ప్రేమను అంగీకరించాడని చెబుతున్నారు. విజయ్ స్వభావం ప్రశాంతంగా, ధైర్యంగా ఉండటంతో ఈ విషయాన్ని ఎంతో పరిపక్వంగా స్వీకరించాడని అంటున్నారు.
ఇటీవల వీరు తమ సంగీత్ వేడుక ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ రాత్రి నవ్వులు, ఆనంద క్షణాలతో నిండిపోయిందని విజయ్ తెలిపారు. నవ్వుతూ కంటతడి పెట్టేంతగా ఆనందించామని ఆయన చెప్పారు. రష్మిక కూడా ఆ రోజు తన జీవితంలో అత్యంత సంతోషకరమైన రోజు అని పేర్కొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు చేసిన ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు వారికి మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చాయని తెలిపారు.
వివాహం సన్నిహితుల మధ్య సాదాసీదాగా జరిగినప్పటికీ, ప్రతి ఫోటోలోనూ ఇద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా కనిపించారు. మార్చి 4న హైదరాబాద్లో ఘనంగా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని సమాచారం. ఈ వేడుకకు సినీ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.