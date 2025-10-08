English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Mandanna: ఇతరుల కోసం అస్సలు బతకొద్దు.!. పెళ్లి వేళ రష్మిక మందన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Rashmika Mandanna: ఇతరుల కోసం అస్సలు బతకొద్దు.!. పెళ్లి వేళ రష్మిక మందన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Rashmika mandanna latest comments: ముఖ్యంగా కొంత మంది పనిపాట లేని వారు ఏవైన పుకార్లను వైరల్ చేస్తుంటారని, అలాంటి వారిని పట్టించుకోవాల్సిన పనిలేదని రష్మిక మందన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో నేషనల్ క్రష్ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
 
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండల మధ్య ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగింది.ఈ క్రమంలో కొద్ది మంది సన్నిహితుల మధ్య వేడుక గ్రాండ్ గా నిర్వహించారని సమాచారం. మరోవైపు పుట్టపర్తికి విజయ్ వెళ్లినప్పుడు ఆయన చేతికి రింగ్ కూడా కన్పించింది. ఇది పక్కా నిశ్చితార్థం రింగ్ అని ప్రచారం జరిగింది.  

మరోవైపు పుట్టపర్తి నుంచి తిరిగి వస్తుండగా విజయ్ కుటుంబం ప్రయాణిస్తున్న కారు ప్రమాదంకు గురైంది. కొంత మంది రష్మికను ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకొవడం వల్లనే గండం తప్పిందని చెప్తుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం రష్మిక వల్ల విజయ్ కు ప్రమాదం ఉందని కూడా లేని పోనీ రూమర్స్ వైరల్ చేశారు. అదే విధంగా ఇటీవల కాంతారా మూవీ విషయంలో రష్మిక చేసిన వ్యాఖ్యలతో కన్నడ ఇండస్ట్రీ రష్మిక మూవీస్ ను బ్యాన్ చేశారని నెట్టింట వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేశాయి.  

అయితే..  ముఖ్యంగా కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ తనను నిషేధించిందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై రష్మిక మందన్న రియాక్ట్ అయ్యారు.  తన నెక్ట్స్ మూవీ థామా మూవీ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు.ఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూ.. కన్నడ పరిశ్రమ తనపై బ్యాన్ విధించిందన్న వార్తలను రష్మిక ఖండించారు.   

తనను  ఏ ఇండస్ట్రీ నిషేధించలేదు. కొన్నిసార్లు అపార్థాల వల్ల ఇలాంటి పుకార్లు పుట్టుకొస్తుంటాయని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇతరుల కోసం మనం జీవించకూడదని, మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలని తెల్చి చెప్పారు.   

అదే విధంగా గతంలో కాంతారా మూవీపై రియాక్ట్ కాలేదన్న విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.  ఏ మూవీ అయిన విడుదలైన వెంటనే ఎవరు చూడరని అన్నారు.ఆ తర్వాత తాను చూశారని, మూవీ టీమ్ కు కంగ్రాట్స్ చెప్పానని, వారు కూడా రియాక్ట్ అయ్యారని చెప్పుకొచ్చింది.  

ప్రతి విషయాల్ని పబ్లిక్ గా చెప్పుకొలేమని, ఇతరులు ఏమనుకున్నా పెద్దగా పట్టించుకోనని స్పష్టం చేసింది.  నా నటన గురించి వాళ్లు ఏం మాట్లాడుతారనేదే నాకు ముఖ్యం. తనమూవీస్, నటనకు మాత్రమే ప్రయారిటీ ఇస్తానని, ఇతర రూమర్స్ కు పెద్దగా పట్టించుకోనని రష్మిక స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు విజయ్ , రష్మిక ల పెళ్లి వచ్చే  ఏడాది పిబ్రవరి చివరి వారంలో రాజస్థాన్ లోని ఫెమస్ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ లో జరుగుతుందని  వార్తలు వస్తున్నాయి. 

