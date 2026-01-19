English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Mandanna: అవన్ని పచ్చిఅబద్దాలు.!. పెళ్లి వార్తలవేళ బాంబు పేల్చిన రష్మిక మందన్న..

Rashmika reacts on rumours on social media: కొంత మంది హీరోల కన్న ఎక్కువగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటానని చాలా ప్రచారం చేశారని దీనిపై మొదట్లో చాలా సీరియస్ గా అయ్యారని కానీ ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్ లను ఏ విధంగా ఫెస్ చేయాలో నేర్చుకున్నట్లు శ్రీవల్లి చెప్పుకొచ్చారు.
 
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఇటీవల జపాన్ లో అల్లు అర్జున్ తో కలిసి పుష్ప 2 రిలీజ్ ఈవెంట్ లలో పాల్గొన్నారు. పుష్ప 2 జపాన్ లో..పుష్ప క్రునిన్ గా విడుదలైంది. ఈ మూవీకి అక్కడ కూడా మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. అక్కడ నేషనల్ క్రష్ కాస్త వరల్డ్ క్రష్ గా మారిందని సోషల్ మీడియాలో శ్రీవల్లిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 

కేవలం ఒక్కరోజులోనే చాలా మంది రష్మికకు లేఖలు, కాస్లీ గిఫ్ట్ లు ఇచ్చి తమ అభిమానంను చాటుకున్నారు. జపాన్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత శ్రీవల్లి ఆ లేఖలను, గిఫ్ట్ లను చూసుకుని వారి అభిమానానికి మురిసిపోయారు. ఇదిలా ఉండగా.. రష్మిక మందన్న సోషల్ మీడియా రూమర్స్,నెగెటివ్ ట్రోల్స్ పై రియాక్ట్ అయ్యారు.

కొంత మంది చేస్తున్న రూమర్స్ చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంటుందన్నారు. ఒక చిట్ చాట్ లో మాట్లాడుతూ.. కొంత మంది వ్యూస్ కోసం ఇష్టమున్నట్లు పుకార్లురాస్తున్నారని, జరిగిన దానికి చాలా ఎక్కువ చేసి రాస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేసింది. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి వాటిపై కోపం వచ్చేదని,కానీ ఇప్పుడు వీటిని ఎలా ఫెస్ చేయాలో నేర్చుకున్నట్లు చెప్పారు.

దీనిపై వారు జీవనం సాగిస్తున్నారని,అందుకే బతకని అని వలిలేస్తానంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా హీరోల కన్నా కూడా చాలా రెట్లు ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రచారం జరిగిందని అవి అబద్దాలని అన్నారు. దీనిపై కూడా క్లారిటీ ఇస్తు అలాంటిది లేదన్నారు.  అన్ని భాషల్లో, అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించాలనేది తన కోరిక అని చెప్పుకొచ్చారు. 

2016 నుంచి తన నటనలో ఎప్పటికప్పుడు అప్ డేట్ అవుతు అభిమానులకు మంచి అవుట్ కమ్ ఇచ్చేందుకు ఎంతో కష్టపడుతున్నట్లు శ్రీవల్లి చెప్పుకొచ్చారు.  ఒక హీరోయిన్ గా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచడమే తన కర్తవ్యమని అన్నారు.

నటి నటుల పర్సనల్ లైఫ్ ల గురించి నెగెటివ్ గా రాయడం కామన్ అని అన్నారు. అయితే తనపై వస్తున్న రూమర్స్ పై మాత్రం ఏదో రోజు నిజం తెలుస్తుందని వదిలేశానని శ్రీవల్లి అన్నారు. మూవీస్ లలో ఐటెంసాంగ్ కూడా నటించడానికి రెడీ అన్నారు. గతంలో ముగ్గురు డైరెక్టర్లకు ఓకె చెప్పానని అన్నారు.  

ఇదిలా ఉండగా రష్మిక మాత్రం, విజయ్ తో ఇటీవల ఎంగెజ్ మెంట్ అయ్యిందని, పెళ్లి వార్తలపై వస్తున్న వాటికి మాత్రం అధికారికంగా రియాక్ట్ కాలేదు.  అదేవిధంగా గత నాలుగు ఏళ్లుగా దీనిపై ప్రచారం జరుగుతుందని మాట్లాడాల్సిన సమయం వస్తే చెప్తామని శ్రీవల్లి ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు ఇస్తున్నారు. మరోవైపు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో విజయ్, రష్మికల పెళ్లి తేదీ ఫిబ్రవరి 26 అని,వెడ్డింగ్ స్పాట్ ఉదయ్ పూర్ అంటూ కూడా నెట్టింట  వైరల్గా మారాయి. ఈ క్రమంలో శ్రీవల్లి చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

Rashmika Mandanna Rashmika on rumours Tollywood social media Actress rashmika rashmika mandanna on trolls Rashmika and vijay deverakonda wedding rashmika on remuneration

