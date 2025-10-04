Samantha: సమంత స్థానంలో రష్మిక.. వెనకాల ఇంత కథ జరిగిందా..!

Rashmika Replaces Samantha : సమంత, రష్మిక ఇద్దరూ కూడా.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తమ సత్తా చాటుకొని ప్రస్తుతానికి పాన్ ఇండియా పరంగా దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్స్. ఇద్దరికీ కూడా విపరీతంగా క్రేజ్ ఉంది. ఈ క్రమంలో సమంత స్థానంలో రష్మిక రావడానికి పెద్ద కథే ఉంది అంటూ.. ఒక వార్త తెగ వినిపిస్తోంది.
సమంత, రష్మిక.. ఇద్దరూ కూడా ప్రస్తుతం తమ తమ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమాని సమంత ఏలగా.. ఒకరకంగా ఆమె తరువాత ఆ చోటుని రష్మిక దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలో.. ఒక సినిమాలో సమంత స్థానంలో రష్మిక వచ్చింది అన్న వార్త వినిపిస్తోంది.
హర్రర్ కామెడీ యూనివర్స్లో.. కొత్తగా జోడవుతున్న సినిమా థమ్మ. దీపావళి సందర్భంగా దినేష్ విజన్, అమర్ కౌశిక్, ఆదిత్య సర్పోట్డార్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, రష్మిక మందన్నా, పరీశ్ రావల్, నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే స్త్రీ, స్త్రీ 2, ముంజ్యా, భేడియా వంటి సినిమాలు ఈ యూనివర్స్లో వచ్చాయి.
అసలు ఈ సినిమా మొదటి ఎంపికగా రష్మిక కాకుండా సమంత రూత్ ప్రభు ఉండాల్సింది. 2022లో సమంతకు మయోసైటిస్.. అనే ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తడంతో సినిమాల నుంచి విరామం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఇప్పటికే సైన్ చేసిన సినిమాలకు కూడా అడ్వాన్స్ మొత్తాన్ని తిరిగి ఇచ్చి, తన ఆరోగ్యంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టింది. ఈ కారణంగా వాంపైర్స్ ఆఫ్ విజయ్ నగర్ పేరుతో ప్లాన్ చేసిన ఈ సినిమా నుంచి తప్పుకుంది.
తర్వాత.. ముంజ్యా విడుదల సమయానికి, నిర్మాతలు రష్మిక మందన్నాను సంప్రదించారు. అప్పటికే ఆమె ఛావా సినిమాలో కూడా ఇదే బ్యానర్తో పని చేస్తుండటంతో వెంటనే అంగీకరించింది. దీంతో రష్మికే ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా ఫిక్స్ అయ్యింది.
ఇక రష్మిక ప్రస్తుతం కాక్టెయిల్ 2 సినిమా చేస్తోంది. ఇదే బ్యానర్తో ఆమె చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఇందులో షాహిద్ కపూర్..కృతి సనన్ కూడా నటిస్తున్నారు.
థమ్మ సినిమాకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది తొలిసారిగా ఖురానా బ్రదర్స్.. ఆయుష్మాన్, అపార్షక్తి ఒకే సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. అపార్షక్తి ఇప్పటికే స్త్రీ, స్త్రీ 2 సినిమాల్లో భాగమయ్యారు.మొత్తానికి..ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా సమంత వదిలిన ఈ అవకాశాన్ని రష్మిక దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు అభిమానులు థమ్మ రిలీజ్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.