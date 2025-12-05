Rashmika Mandanna: అన్ని అనుకున్నట్లు జరగవు.. ఎప్పుడు.. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడుతా..

Rashmika Mandanna Personal Life: నేషనల్ క్రష్గా పేరొందిన రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా… చర్చలో నిలుస్తోంది. కారణం ఆమె పెళ్లి వార్తలు. ఫిబ్రవరిలో హీరో విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారన్న వార్తలు కొన్ని రోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ రూమర్స్పై రష్మిక తాజా ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
వరస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రష్మిక.. తాజాగా తన పెళ్లి గురించి స్పందించింది. “నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బయటపెట్టడం నాకు ఇష్టం కాదు. పర్సనల్ లైఫ్ను నేను చాలా సీరియస్గా చూస్తాను. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పని గురించి మాట్లాడను..బయట ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగత విషయాలు చెప్పను. నేను చేసే ప్రతీ పనికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది,” అని తెలిపింది.
“పెళ్లి వార్తలను నేను ఇప్పుడే అంగీకరించలేను, అలాగే ఖండించలేదు కూడా. ఈ విషయం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడాలో అప్పుడు మాట్లాడుతాను. అయితే ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా మీ అందరితో పంచుకుంటాను. ఇప్పుడంతకంటే ఎక్కువగా ఏమీ చెప్పలేను” అని రష్మిక స్పష్టంగా చెప్పారు.
రష్మిక తన కెరీర్ గురించి కూడా ఆసక్తికరమైన మాటలు చెప్పారు. ఆమె మాటల్లో, “అన్నీ మనం అనుకున్నట్టే జరగవు. కొన్నిసార్లు షూటింగ్ వాయిదా పడుతుంది…, రిహార్సల్స్ కారణంగా ఆలస్యం అవుతుంది. చాలా సార్లు నేను డబుల్ షిఫ్ట్లు కూడా చేశాను. నటులు ఎప్పుడూ పనిలో నిమగ్నమై ఉండాలి. ఈ సంవత్సరం నాకు ప్రత్యేకం. ఐదు సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందు వచ్చాయి. మంచి స్థానం సంపాదించాలంటే చాలా కష్టపడాలి. విజయ రాత్రికి రాత్రే రాదు. నేను ఏ పాత్రకైనా తగ్గట్టు నటించగలనని ప్రేక్షకులు గుర్తించడానికి కొంత సమయం పట్టింది” అని చెప్పారు.
అలాగే.. భాష.. జానర్ పరంగా ఎలాంటి పరిమితులు పెట్టుకోకుండా అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలన్నది తన లక్ష్యమని చెప్పింది. ఈ సంవత్సరం.. ఆమె నటించిన ప్రతి సినిమా కథ.. ప్రత్యేకంగా ఉందని..వాటికి అభిమానులు చూపుతున్న ప్రేమ తనకు పెద్ద ప్రోత్సాహమని పేర్కొన్నారు.
చివరగా..రష్మిక తనకు నచ్చిన విషయమూ చెప్పింది.. “నరుటో కార్టూన్ నాకు చాలా ఇష్టం. దాన్ని చూస్తూ నాకు రిలాక్సేషన్ వస్తుంది” అని చెప్పి చిరునవ్వు నవ్వింది.