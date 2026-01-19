English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Mandanna About Disaster Film : అందుకే ఆ స్టార్ హీరో సినిమా డిజాస్టర్ అయ్యింది అంటున్న రష్మిక మందన్న

బాలీవుడ్‌తో పాటు దక్షిణాది సినిమాల్లోనూ స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రష్మిక మందన్న తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన సికందర్ సినిమా ఎందుకు భారీ డిజాస్టర్‌గా మారిందో ఆమె ఓ పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టంగా వివరించింది.
రష్మిక గత సంవత్సరం నటించిన సినిమాలు అన్నీ కూడా దాదాపు బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నాయి. అయితే ఒక్క సినిమా మాత్రం డిజాస్టర్ గా మిగిలింది. ఆ సినిమానే సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా వచ్చిన సికిందర్. ఇక ఈ చిత్రం ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యింది అనే కారణాన్ని బయట పెట్టింది రశ్మిక.

రష్మిక మాట్లాడుతూ, “ఈ సినిమాకు నేను మొదట విన్న కథ ఒకలా ఉంది. కానీ షూటింగ్ మొదలైన తర్వాత నెమ్మదిగా స్క్రిప్ట్‌లో చాలా మార్పులు జరిగాయి. చివరకు ప్రేక్షకులు చూసిన సినిమా, నేను విన్న కథకు పూర్తిగా భిన్నంగా మారిపోయింది” అని చెప్పింది. సినిమా నిర్మాణ సమయంలో మార్పులు జరగడం సహజమే అయినా.. ఈసారి అవి సినిమాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని ఆమె మాటల ద్వారా అర్థమవుతోంది.

సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా వచ్చిన సికందర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా విఫలమైంది. కథ బలహీనంగా ఉండటం, ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అంశాలు లేకపోవడం వల్లే ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావించాయి. ఈ సినిమాలో రష్మిక, సల్మాన్ ఖాన్ భార్య పాత్రలో నటించింది. సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా, ఆమె నిజాయితీగా మాట్లాడిన తీరు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.  

మరోవైపు, రష్మిక నటించిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమాకు మంచి ప్రశంసలు లభించాయి. ఇది తన తొలి సోలో సినిమా అని రష్మిక తెలిపింది. ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు మంచి మార్కులు వేశారు.

తన రాబోయే సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ, “ఇకపై నేను చేసే పాత్రలు ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి” అని రష్మిక చెప్పింది. త్వరలోనే ఆమె కాక్‌టెయిల్ 2 లో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ తో కలిసి నటించనుంది. ఇందులో ఆమె స్టైలిష్ సౌత్ ఢిల్లీ యువతిగా కనిపించనుందని సమాచారం. అదే సమయంలో మైసా అనే సినిమాలో రష్మిక చాలా ఇంటెన్స్‌, యాక్షన్‌తో కూడిన పాత్రలో కనిపించబోతోంది. అలాగే యానిమల్ తర్వాత ఆమెపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

