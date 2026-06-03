/Rashmika Mandanna First Love: రష్మికకు మొదటి ప్రేమ గురించి ప్రశ్న.. ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చిన నటి

Rashmika Mandanna First Love:బాలీవుడ్లో తెరకెక్కిన కాక్టెయిల్ 2 సినిమా జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్న, షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో జరిగిన ఒక ప్రశ్న అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
కాక్టెయిల్ 2 కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రష్మికను ఆమె మొదటి ప్రేమ గురించి అడిగారు. దీనికి స్పందించిన రష్మిక చాలా సరదాగా సమాధానం ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం తన వివాహ జీవితంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నానని, గత విషయాల గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పింది.
“ఇప్పుడు నేను నా జీవితంలో చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. అందుకే వెనక్కి వెళ్లి మొదటి ప్రేమ గురించి మాట్లాడాలని అనిపించడం లేదు” అని రష్మిక పేర్కొంది. ఆమె సమాధానం విన్న అభిమానులు కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కృతి సనన్ కూడా ప్రేమ గురించి తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంది. ప్రేమ అనేది జీవితంలో వచ్చినప్పుడు నిజమైనదిగా అనిపిస్తుందని, కానీ కాలక్రమేణా మన ఆలోచనలు మారవచ్చని తెలిపింది. షాహిద్ కపూర్ మాట్లాడుతూ మొదటి ప్రేమ కంటే చివరి ప్రేమే ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డాడు. జీవితాంతం కలిసి ఉండగలిగే వ్యక్తిని అంగీకరించడం నిజమైన ప్రేమ అని చెప్పాడు.
రష్మిక మరియు విజయ్ దేవరకొండ ప్రేమకథ చాలా కాలంగా అభిమానుల్లో చర్చనీయాంశంగా ఉంది. ఇద్దరూ గీత గోవిందం సినిమా సమయంలో దగ్గరయ్యారని, తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్లో కూడా కలిసి నటించారని సినీ వర్గాలు చెబుతుంటాయి.
ఎనిమిదేళ్ల పాటు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్న ఈ జంట ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వారి వివాహ వేడుక రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. అనంతరం హైదరాబాద్లో సినీ ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేక విందును కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
వివాహం తర్వాత అభిమానులతో ఆనందాన్ని పంచుకునేందుకు దేశంలోని అనేక నగరాల్లో స్వీట్లు పంపిణీ చేయడం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇదిలా ఉండగా రష్మిక, విజయ్ కలిసి నటిస్తున్న రణబాలి సినిమా సెప్టెంబర్ 11న విడుదల కానుంది.
మరోవైపు కాక్టెయిల్ 2 ట్రైలర్ ఇప్పటికే మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. ప్రేమ, స్నేహం, భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.