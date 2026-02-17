Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!

Rahsmika Mandanna Viral Video :
సోషల్ మీడియాలో మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారింది.. విజయ్ దేవరకొండ – రష్మిక మందన్న పెళ్లి వార్తలు. ఈ నెల 26న జైపూర్లో వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోబోతున్నారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాదు, పెళ్లి కార్డు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఈ వార్తల మధ్యలో తాజాగా రష్మిక మందన్న ముంబైలోని ఓ లగ్జరీ బ్యూటీ పార్లర్ నుంచి బయటకు వస్తూ ఫోటోగ్రాఫర్ల కంటపడ్డారు. ఆమెను చూసిన వెంటనే కెమెరామెన్లు “షాదీ మేడం” అంటూ సరదాగా అరిచారు. దీనికి రష్మిక నవ్వుతూ స్పందించారు.
ఆమె ముఖంలో కనిపించిన చిరునవ్వు, ప్రశాంతత అభిమానులను మరింత ఉత్సాహానికి గురి చేసింది. వెంటనే సోషల్ మీడియాలో..పెళ్లి గ్రూమింగ్ కోసమే రష్మిక సెలూన్కు వెళ్లింది..అంటూ కామెంట్లు మొదలయ్యాయి.
రష్మిక సాధారణంగా సింపుల్ లుక్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈసారి కూడా ఎక్కువ హంగు లేకుండా, సాదాసీదా స్టైల్లోనే కనిపించారు. అయినా పెళ్లి వార్తలు నడుస్తుండటంతో, ఆమె సెలూన్ విజిట్కి ప్రత్యేక అర్థాలు వెతకడం మొదలైంది. కొందరు అభిమానులు ముందుగానే శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం..సెలూన్కు వెళ్లడమే పెళ్లి సూచన కాదు. అంటూ వాస్తవాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు.
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ కలిసి సినిమాల్లో నటించడంతో పాటు మంచి స్నేహితులుగా కూడా కనిపిస్తారు. గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరి మధ్య లింక్అప్ వార్తలు తరచూ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇద్దరూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఇప్పుడు రష్మిక సెలూన్ విజిట్తో మళ్లీ ఈ రూమర్స్కి బలం చేకూరినట్లు అయింది.
ఇక ఇద్దరూ కూడా తమ తమ సినిమా ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. కాబట్టి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చేవరకు ఈ వార్తలను కేవలం రూమర్స్గా మాత్రమే చూడాలి. నిజం ఏంటో కాలమే చెప్పాలి.