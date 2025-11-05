English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Mandanna: అమ్మాయిలు అనుభవించే బాధ, అసౌకర్యం తెలియాలి అంటే.. అబ్బాయిలకు కూడా అలా జరగాలి: రష్మిక

Rashmika Mandanna Interview : రష్మిక ప్రస్తుతం తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది. వరస పాన్ ఇండియా సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న ఈ హీరోయిన్.. తను ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాపై మరిన్ని అంచనాలు పెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్ర ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రష్మిక చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి..
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో.. రష్మిక హీరోయిన్గా చేస్తున్న చిత్రం గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ సినిమాలో ఆమె పాత్రే హైలెట్గా తీర్చిదిద్దారు దర్శకుడు. అందుకే ఈ చిత్రంపై రష్మిక ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకునింది. ఈ సినిమా నవంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. 

ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ వస్తోంది రష్మిక. తాజాగా రష్మిక ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. 

జగపతిబాబు హోస్ట్గా చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా షోలో.. రష్మిక కొన్ని కీలక విషయాలు పంచుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె అమ్మాయిల పీరియడ్స్ గురించి కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసింది.   

“అబ్బాయిలకు పీరియడ్స్ వస్తే బాగుండేది.. అప్పుడు వాళ్లు అమ్మాయిలు అనుభవించే నొప్పి.. బాధ, అసౌకర్యం ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు..”అని చెప్పకు వచ్చింది.

ఇక ఈ మాటలకు హోస్ట్ జగపతిబాబు కూడా చప్పట్లు కొట్టారు. ఇక ఇదే షోలు రష్మిక తను వేసుకున్న రింగ్స్ లో ఒకటి చాలా స్పెషల్ అంటూ చెప్పడంతో.. అదే విజయ్ దేవరకొండ తనకి జరిగిన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ అయి ఉంటుందని కూడా అభిమానులతో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Rashmika Mandanna rashmika mandanna interview Rashmika Mandanna Girl Friend movie Rashmika Mandanna statements

