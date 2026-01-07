English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Rashmika: చీర్స్ చెబుతూ రష్మిక తో క్రీమ్ బన్ తింటున్న విజయ్ దేవరకొండ..!

టాలీవుడ్‌లో ఎప్పటినుంచో హాట్ టాపిక్‌గా ఉన్న జంట విజయ్ దేవరకొండ..రష్మిక మందన్న..త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అంటూ వార్తలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మధ్య న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఈ ఇద్దరూ రోమ్‌కు వెకేషన్‌కు వెళ్లిన విషయం.. తెలిసిందే. అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో వరుసగా ఫోటోలు..చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే రోమ్ ట్రిప్ నుంచి కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఈ జంట.. తాజాగా విడివిడిగా మరికొన్ని ఫోటోలు పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్‌గా మారాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. విజయ్ షేర్ చేసిన ఫోటోలోనూ.. రష్మిక షేర్ చేసిన ఫోటోలోనూ ఒకే వ్యక్తి కామన్‌గా కనిపించాడు. ఆ వ్యక్తితో విజయ్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటే..మరో ఫోటోలో అదే వ్యక్తితో రష్మిక కూడా కనిపించడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఇదే కాకుండా విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేసిన మరో ఫోటోలో ఆయన చీర్స్..చెబుతూ క్రీమ్ బన్ పట్టుకుని కనిపించాడు. ఆ సమయంలో ఆయన పక్కన ఉన్న ఒక అమ్మాయికి కూడా “చీర్స్” చెబుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు రష్మికే అని అభిమానులు గుర్తిస్తున్నారు. కారణం ఏమిటంటే, ఆ ఫోటోలో కనిపించిన చెయ్యి.. ఆ చెయ్యికి ఉన్న డ్రెస్ డిజైన్, రంగు… ఇవన్నీ రష్మిక తానే షేర్ చేసిన ఫోటోలలో ఉన్న డ్రెస్‌తో అచ్చుగానే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి.           View this post on Instagram                       A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)  

ఇవి చూసిన అభిమానులు “ఇంకా ఎంత ప్రూఫ్ కావాలి?” అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఒకే లొకేషన్, ఒకే డ్రెస్, ఒకే వ్యక్తులు… ఇవన్నీ కలిసి ఈ రోమ్ వెకేషన్ లో విజయ, రష్మిక ఎంతలా ఎంజాయ్ చేశారు మరోసారి ప్రూఫ్ చేశాయి.   View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

మొత్తానికి ఈ రోమ్ ట్రిప్ ద్వారా రోజుకో కొత్త ప్రూఫ్ బయటకు వస్తోంది అని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక వీళ్లిద్దరూ ఒకేసారి ఈ వెకేషన్ నుంచి ఫ్లైట్ దిగుతూ ఎయిర్ పోర్ట్ లో దర్శనమిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక మిగిలింది పెళ్లి ప్రకటన మాత్రమే అని, అది కూడా ఫిబ్రవరిలోనే ఉండొచ్చని కొందరు ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

