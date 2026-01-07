Vijay Rashmika: చీర్స్ చెబుతూ రష్మిక తో క్రీమ్ బన్ తింటున్న విజయ్ దేవరకొండ..!

Vijay Rashmika:
టాలీవుడ్లో ఎప్పటినుంచో హాట్ టాపిక్గా ఉన్న జంట విజయ్ దేవరకొండ..రష్మిక మందన్న..త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అంటూ వార్తలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ మధ్య న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఈ ఇద్దరూ రోమ్కు వెకేషన్కు వెళ్లిన విషయం.. తెలిసిందే. అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో వరుసగా ఫోటోలు..చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే రోమ్ ట్రిప్ నుంచి కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఈ జంట.. తాజాగా విడివిడిగా మరికొన్ని ఫోటోలు పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్గా మారాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. విజయ్ షేర్ చేసిన ఫోటోలోనూ.. రష్మిక షేర్ చేసిన ఫోటోలోనూ ఒకే వ్యక్తి కామన్గా కనిపించాడు. ఆ వ్యక్తితో విజయ్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటే..మరో ఫోటోలో అదే వ్యక్తితో రష్మిక కూడా కనిపించడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇదే కాకుండా విజయ్ దేవరకొండ షేర్ చేసిన మరో ఫోటోలో ఆయన చీర్స్..చెబుతూ క్రీమ్ బన్ పట్టుకుని కనిపించాడు. ఆ సమయంలో ఆయన పక్కన ఉన్న ఒక అమ్మాయికి కూడా "చీర్స్" చెబుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు రష్మికే అని అభిమానులు గుర్తిస్తున్నారు. కారణం ఏమిటంటే, ఆ ఫోటోలో కనిపించిన చెయ్యి.. ఆ చెయ్యికి ఉన్న డ్రెస్ డిజైన్, రంగు… ఇవన్నీ రష్మిక తానే షేర్ చేసిన ఫోటోలలో ఉన్న డ్రెస్తో అచ్చుగానే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి.
ఇవి చూసిన అభిమానులు "ఇంకా ఎంత ప్రూఫ్ కావాలి?" అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఒకే లొకేషన్, ఒకే డ్రెస్, ఒకే వ్యక్తులు… ఇవన్నీ కలిసి ఈ రోమ్ వెకేషన్ లో విజయ, రష్మిక ఎంతలా ఎంజాయ్ చేశారు మరోసారి ప్రూఫ్ చేశాయి.
మొత్తానికి ఈ రోమ్ ట్రిప్ ద్వారా రోజుకో కొత్త ప్రూఫ్ బయటకు వస్తోంది అని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక వీళ్లిద్దరూ ఒకేసారి ఈ వెకేషన్ నుంచి ఫ్లైట్ దిగుతూ ఎయిర్ పోర్ట్ లో దర్శనమిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక మిగిలింది పెళ్లి ప్రకటన మాత్రమే అని, అది కూడా ఫిబ్రవరిలోనే ఉండొచ్చని కొందరు ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.