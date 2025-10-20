English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Mandanna: నేను మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని.. తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో లైఫ్ గురించి బయటపెట్టిన రష్మిక..

Vijay Rashmika : రష్మిక.. విజయ్ దేవరకొండ ఈ మధ్యనే నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు అన్న విషయం మీడియాలో తెగ వినిపిస్తోంది. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే రష్మిక చేతికి.. ఈమధ్య కొత్త రింగ్ వేసుకొని కూడా కనిపిస్తోంది. మరోపక్క తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో కూడా బిజీగా ఉంది ఈ హీరోయిన్..
 
1 /5

రష్మిక ప్రస్తుతం తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా అలానే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్ల తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తోంది. ఒకపక్క విజయ్ దేవరకొండ తో నిశ్చితార్థం అయ్యింది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తుండగా.. మరోపక్క తన రాబోయే చిత్రం గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రమోషన్స్లో కనిపిస్తోంది ఈ హీరోయిన్.   

2 /5

ఈ క్రమంలో దీపావళి సందర్భంగా రష్మిక.. గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం.. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్.. అలానే హీరోతో కలిసి కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చింది. ఇక ఒక ఇంటర్వ్యూ రాహుల్ రవీంద్రన్ భార్య చిన్మయే చేసింది. 

3 /5

ఈ ఇంటర్వ్యూలో చిన్మయి రష్మిక పర్సనల్ లైఫ్ గురించి.. అలానే సినిమా గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగింది. ముఖ్యంగా మీరు మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ కాదా అన్న విషయాన్ని అడిగింది చిన్మయి.   

4 /5

వెంటనే తను మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటూ రష్మిక ముసి ముసిగా నవ్వింది. ఇక పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా నవ్వారు.. అయితే విజయ్ దేవరకొండకు.. తను మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని రష్మిక బయటపెట్టింది అని అందరూ కన్ఫామ్ అయిపోయారు. 

5 /5

కానీ వెంటనే రష్మిక మీరు సినిమా చూడండి నేను సినిమాలో మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటూ మాట మార్చింది. ఇక ఈ ఇంటర్వ్యూలోనే ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పింది రష్మిక. ఇక గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా లేడీ అర్జున్ రెడ్డి సినిమన అని అడగగా.. అసలు కాదు అని జవాబు ఇచ్చారు దర్శకుడు.

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Rashmika Vijay Engagement Rashmika girlfriend movie rashmika mandanna interview

