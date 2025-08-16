English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rashmika Mandanna: మా ఇద్దరి ప్రేమకి ఏడు సంవత్సరాలు.. విజయ్ దేవరకొండ గురించి రష్మిక..

Rashmika Mandanna Love 
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమ వ్యవహారం ఎన్నో రోజుల నుంచి వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే వీరిద్దరూ కూడా అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా రష్మిక షేర్ చేసిన ఇంస్టాగ్రామ్ పోస్ట్ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది…
 
1 /5

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారు  అన్న విషయం.. సినీ ప్రేక్షకుల ఎవరిని అడిగినా చెప్పేస్తారు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా మీడియా మందార ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు. 

2 /5

కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఇన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పే మాటలు.. వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి త్వరలోనే ఉండబోతుంది అనేది మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. 

3 /5

ఇక వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన మొదటి సినిమా గీత గోవిందం. ఈ చిత్రం అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది. ఇక ఈ సినిమా విడుదలై 7 సంవత్సరాలు కావస్తోంది.              View this post on Instagram                       A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)    

4 /5

ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేసిన రష్మిక.. “ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ ఫిలిం.. మీరు సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇప్పటికీ ఈ ఫోటోలో నా దగ్గర ఉన్నాయి..,” అంటే ఇంస్టాగ్రామ్ తో పోస్ట్ వెయ్యడమే కాకుండా.. తన పేరుని.. విజయ్ పేరుని లవ్ సింబల్ లో వేసి టైటిల్ కార్డు వీడియో కూడా షేర్ చేసింది.  

5 /5

మొత్తానికి ఇలా మరోసారి విజయ్ దేవరకొండ పైన తనకున్న ప్రేమని.. తనదైన స్టైల్ లో తెలిపింది రష్మిక.

