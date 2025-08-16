Rashmika Mandanna: మా ఇద్దరి ప్రేమకి ఏడు సంవత్సరాలు.. విజయ్ దేవరకొండ గురించి రష్మిక..

Rashmika Mandanna Love
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమ వ్యవహారం ఎన్నో రోజుల నుంచి వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే వీరిద్దరూ కూడా అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా రష్మిక షేర్ చేసిన ఇంస్టాగ్రామ్ పోస్ట్ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది…
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న విషయం.. సినీ ప్రేక్షకుల ఎవరిని అడిగినా చెప్పేస్తారు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా మీడియా మందార ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు.
కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఇన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పే మాటలు.. వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి త్వరలోనే ఉండబోతుంది అనేది మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది.
ఇక వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన మొదటి సినిమా గీత గోవిందం. ఈ చిత్రం అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది. ఇక ఈ సినిమా విడుదలై 7 సంవత్సరాలు కావస్తోంది. View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)
ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేసిన రష్మిక.. “ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ ఫిలిం.. మీరు సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇప్పటికీ ఈ ఫోటోలో నా దగ్గర ఉన్నాయి..,” అంటే ఇంస్టాగ్రామ్ తో పోస్ట్ వెయ్యడమే కాకుండా.. తన పేరుని.. విజయ్ పేరుని లవ్ సింబల్ లో వేసి టైటిల్ కార్డు వీడియో కూడా షేర్ చేసింది.
మొత్తానికి ఇలా మరోసారి విజయ్ దేవరకొండ పైన తనకున్న ప్రేమని.. తనదైన స్టైల్ లో తెలిపింది రష్మిక.