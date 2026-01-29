Rashmika Mandanna: ఇవన్ని వాళ్లకు తెలిసే చేస్తున్నారు.!. రష్మిక మందన్న షాకింగ్ కామెంట్స్..

Rashmika mandanna fires on social media gossips: కొంత మంది కావాలని సెలబ్రీటీల మీద సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని రష్మిక మందన్న ఫైర్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి వాటికి రియాక్ట్ అయితే వారికి ప్రొత్సహించినట్లు అవుతుందన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో తరచగా సెలబ్రీటీల గురించి కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు పని గట్టుకుని ఫెక్ ప్రచారాలు చేస్తుంటారు. మొత్తంగా సెలబ్రీటీల పెళ్లి, డేటింగ్, డైవర్స్, ప్రెగ్నీన్సీ మొదలైన విషయాలపై లేని పోనీ రూమర్స్ ను వైరల్ చేస్తారు.
ప్రతిదాంట్లో తప్పులు వేతికి ఏదో రకంగా కాంట్రవర్సీకి కారణమౌతుంటారు.తాజాగా.. సోషల్ మీడియా ఫెక్ ప్రచారం, రూమర్స్ పై నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల రష్మిక మందన్న గాపిప్స్ పై చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడారు.
గాపిప్స్ సెలబ్రీటీలను నీడలా వెంటాడుతాయని అన్నారు. కొంత మంది దీనికి రియాక్ట్ అయితే, మరికొంత మంది వీటిని అస్సలు పట్టించుకోరన్నారు. గాసిప్స్ రాయుళ్లకు రెస్పాండ్ అయితే వారిని ఇన్ డైరెక్ట్ గా ప్రొత్సహించినట్లు అవుతుందన్నారు.
తనపై వచ్చే సోషల్ మీడియా ప్రచారాలను, గాసిప్స్ లను ఏ మాత్రంపట్టించుకొనన్నారు. కొంత మంది వ్యూస్ కోసం,డబ్బుల కోసం నిరాధార వార్తలు క్రియేట్ చేసి మరీ రాస్తారన్నారు. ఇలాంటి వాటిపట్ల తొలుత చాలా అసహానంవ్యక్తం చేసేదాన్నని,కానీ ఆ తర్వాత ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలిసిందన్నారు.
కొంత మంది తెలిసి కూడా కావాలిన కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అయ్యేలా వార్తలు రాస్తుంటారని అన్నారు. తనను గతంలో కన్నడ ఇండస్ట్రీ బ్యాన్ చేసిందని, రిషభ్ శెట్టి వివాదం, రెమ్యునరేషన్ విషయంలో కూడా లేని పోనీ కథనాలు రాశారని తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేసింది. కానీ తన ప్రయాణం ఏంటో, కమిట్ మెంట్ ఏంటో, కెరిర్ గురించి అన్ని రకాల ప్లాన్ లతో ముందుకు వెళ్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.
కనీసం ముక్కు,ముఖం తెలియకుండా సోషల్ మీడియాలో విమర్శించే వారికి వివరణ ఇచ్చుకొవాల్సిన అవసరంలేదని స్పష్టం చేశారు. సెలబ్రిటీల గురించి ఏమి రాసిన నడుస్తుందని కొంత మంది భావిస్తున్నారని, ఇది ఎంత మాత్రం ఆమోద యోగ్యం కాదన్నారు. మొత్తంగా రష్మిక గాసిప్స్, సోషల్ మీడియా ప్రచారంపై చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.