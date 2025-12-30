Rashmika Mandanna Marriage : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారన్న వార్త ఎన్నో రోజులుగా వైరల్ అవుతోంది. అంతేకాకుండా వీళ్లిద్దరూ 2026 ఫిబ్రవరి లేదా మార్చిలో పెళ్లి చేసుకుంటారని కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రష్మిక తన పెళ్లి వార్తలపై, అలాగే ప్రేమ వార్తలపై మరింత క్లారిటీ ఇచ్చేసిందని టాక్ వినిపిస్తోంది. మొత్తానికి ఈ సంవత్సరాన్ని ఇంత క్లారిటీతో ముగించింది రష్మిక అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
2025 సంవత్సరంలో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది ఎవరు అంటే వెంటనే రష్మిక పేరే వినిపిస్తుంది. ఎన్నో విజయాలతో దూసుకుపోయిన ఈ హీరోయిన్ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది.
రష్మిక త్వరలోనే విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకుంటుందన్న వార్త ఈ సంవత్సరం చివరిలో భారీగా వైరల్ అయింది. వీళ్లిద్దరి పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26 లేదా మార్చిలో ఉంటుందని కొన్ని మీడియా ఛానళ్లు కన్ఫామ్ చేసినట్లు ప్రచారం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పెళ్లి ఉదయపూర్లో జరుగుతుందన్న వార్త కూడా వినిపించింది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సంవత్సరం చివరిలో రష్మిక షేర్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తన స్నేహితులతో కలిసి రష్మిక రోమ్లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఫ్రెండ్స్తో లవ్ మార్క్ పెట్టుకున్న ఫోటోలు, అలాగే అక్కడి ప్రదేశాల్లో సరదాగా గడుపుతున్న క్షణాలను ఆమె షేర్ చేసింది.
ముఖ్యంగా ఈ ఫోటోలలో ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా కనిపించారు. ఇక ఈ వెకేషన్కు ఆనంద్ దేవరకొండ వెళ్లారంటే పక్కన తప్పకుండా విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఉంటారని అభిమానులు కన్ఫామ్ చేసుకుంటున్నారు.
ఇక తన మరిది ఫోటోను షేర్ చేసి, ఇది తన పెళ్లికి ముందు పార్టీ అన్నట్లుగా రష్మిక సంవత్సరం చివరిలోనే కన్ఫామ్ చేసిందని కూడా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇక రష్మిక అధికారికంగా పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ చేయడమే పెండింగ్లో ఉందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.