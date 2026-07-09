Rashmika Mandanna:నేషనల్ క్రష్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు తన సినీ ప్రయాణంలో కొత్త ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా ప్రేమకథలు, కుటుంబ కథలు, కమర్షియల్ సినిమాల్లో కనిపించిన రష్మిక.. ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి యాక్షన్ పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఆమె నటిస్తున్న 'మైసా' సినిమా ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
కన్నడ సినిమా 'కిరిక్ పార్టీ'తో హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రష్మిక.. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో వరుస అవకాశాలు అందుకుంది. గీత గోవిందం, సరిలేరు నీకెవ్వరు, పుష్ప, యానిమల్ వంటి విజయవంతమైన సినిమాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా తన స్థానం మరింత బలపరుచుకుంది. ఇప్పుడు మాత్రం కొత్త తరహా పాత్రలను ఎంచుకుంటూ నటిగా మరో మెట్టు ఎక్కాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే 'మైసా' చిత్రంలో ఆమె పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమా కోసం రష్మిక చాలా నెలల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఫిట్నెస్, స్టామినా, నీటిలో ఎక్కువసేపు పని చేసే విధానాలపై ప్రత్యేకంగా సాధన చేసింది. ఇలాంటి పాత్రలో ఆమె కనిపించడం ఇదే తొలిసారి కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
ఇటీవల ఈ సినిమా గురించి వచ్చిన ఒక అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. చిత్రబృందం భారతీయ సినిమాల్లో అరుదుగా కనిపించే భారీ అండర్వాటర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ సన్నివేశాల్లో రష్మిక స్వయంగా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. నీటి అడుగున చిత్రీకరించిన యాక్షన్ సీన్ల కోసం ఆమె ఎంతో కష్టపడినట్లు చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది.
మేకర్స్ విడుదల చేసిన వర్కింగ్ స్టిల్ కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఆ ఫొటోలో రష్మిక ఇప్పటివరకు కనిపించని లుక్లో కనిపించింది. ధైర్యంగా పోరాడే మహిళగా ఆమె పాత్రను చూపించడం సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచింది. యాక్షన్తో పాటు భావోద్వేగాలు, మహిళా సాధికారత, సర్వైవల్ అంశాలు కూడా ఈ చిత్రంలో ప్రధానంగా ఉండనున్నాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని జేక్స్ బిజోయ్ అందిస్తున్నారు. భారీ నిర్మాణ విలువలతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను టీ-సిరీస్, అన్ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. యాక్షన్ సన్నివేశాలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రూపొందించేందుకు ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం పనిచేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సౌండ్ డిజైన్ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. త్వరలో టీజర్ విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేసిన రష్మికకు 'మైసా' మరో కీలక మైలురాయిగా మారుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. స్టార్ హీరోయిన్గా మాత్రమే కాకుండా శక్తివంతమైన నటిగా కూడా తన ముద్ర వేయాలని ఆమె చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం ఎంతవరకు విజయవంతమవుతుందో చూడాలి. ఇప్పుడు సినీ అభిమానులందరి చూపు 'మైసా' టీజర్పైనే ఉంది.