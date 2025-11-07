Rashmika Mandanna: అర్జున్ రెడ్డి పై సెటైర్ వేసిన రష్మిక గర్ల్ ఫ్రెండ్…ఇద్దరికీ అందుకే చేడింది అంటూ..!

Vijay Rashmika : రష్మిక హీరోయిన్గా చేసిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఈరోజు విడుదల అయ్యింది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ నిన్న రాత్రి పడగా…మొదటి షో నుంచి ఈ చిత్రం అమ్మాయిలకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే టాక్ వచ్చింది. ఇక ఈ సినిమా కథ చూసినంత సేపు చాలామందికి.. విజయ్ దేవరకొండ, అర్జున్ రెడ్డి, రక్షిత్ శెట్టి.. ఈ ముగ్గురు గుర్తు రాక మానరు..
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో రష్మిక హీరోయిన్గా చేసిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఈరోజు థియేటర్స్ లో విడుదల అయింది. ఈ సినిమా అమ్మాయిలకు బాగా కనెక్ట్ అవ్వగా.. అబ్బాయిల దగ్గర నుంచి మాత్రం బాగా నెగిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం కథ పైన పలువురు పలు రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో హీరో క్యారెక్టర్.. చాలా పొసెసివ్ గా.. హీరోయిన్ ని కంట్రోల్ చేసేటట్టు కనిపిస్తారు. కానీ ఆ కారెక్టర్ చివరికి అమ్మాయిలకు నచ్చదు అనేలా ఈ చిత్రంలో చూపించారు. ఇక ఇలాంటి సీన్స్ చూసి.. అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలు.. అర్జున్ రెడ్డి.. లాగా ఉంటే నచ్చదు అనేదే ఈ చిత్రం నుంచి రష్మిక మెసేజ్ ఉండాలి అనుకుంది అని కామెంట్ లో పెడుతున్నారు.
మరోపక్క ఈ సినిమాలో మరో కోణాన్ని కూడా కొంతమంది ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ లో హీరోయిన్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది..” అవును నేను నిన్ను వందలసార్లు కిస్ చేశాను. ఎన్నోసార్లు నీతో పడుకున్నాను.. ఏంటి అవన్నీ నువ్వు నాకు పెళ్లి ముందర కట్ అవుట్స్ వేస్తావా.. వేసుకో.. నా లైఫ్ లో.. ఏదో ఒక రోజు నన్ను అర్థం చేసుకునే వారు వస్తారు.. వారికి నేను ఇవన్నీ చెప్పే పెళ్లి చేసుకుంటాను.. నీ ముందరే సంతోషంగా బతుకుతాను..” అని చెబుతుంది.
ఈ డైలాగ్స్ లో తన లైఫ్ లో వచ్చింది విజయ దేవరకొండ అని.. ఇవన్నీ కూడా రక్షిత్ శెట్టికి సెటైర్లు అయ్యుంటాయి అనే కామెంట్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ చిత్రంలో లాగా రక్షిత్ బిహేవ్ చేయడం వల్లే.. రష్మిక బ్రేకప్ చెప్పి విజయ్ దేవరకొండ అని ప్రేమించి ఉండొచ్చు అనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది.
ఏది ఏమైనా ఈ చిత్రం పైన సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. మరి ఈ సినిమా రష్మిక కెరియర్ లో ఎలాంటి విజయం సాధించి పెడుతుందో చూడాలి.