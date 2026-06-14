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Rashmika Mandanna: విజయ్ మీసం తిప్పిన రష్మిక.. స్కాలర్‌షిప్ ఈవెంట్‌లో వైరల్ వీడియో!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 14, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:30 PM IST

Rashmika Mandanna:విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు అందించిన కార్యక్రమంలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందానా చేసిన చిన్న చిన్న హావభావాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసి అభిమానులు తెగ మురిసిపోతున్నారు.

Rashmika Mandanna Latest News1/6

విజయ్ దేవరకొండ

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందానా ఇటీవల విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు అందించే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఇద్దరి మధ్య జరిగిన కొన్ని సరదా క్షణాలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.  

Vijay Deverakonda Scholarship Event2/6

రష్మిక మందానా

ఈ కార్యక్రమం నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాలోని తుమ్మన్‌పేట ప్రాంతంలో నిర్వహించారు. ‘ది దేవరకొండ ఫౌండేషన్’ ఆధ్వర్యంలో 180 మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు అందించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు విజయ్ తెలిపారు.  

Vijay Rashmika Viral Video3/6

విజయ్ రష్మిక వైరల్ వీడియో

అయితే స్కాలర్‌షిప్‌ల పంపిణీ కంటే కూడా ఈ కార్యక్రమంలో విజయ్, రష్మిక మధ్య జరిగిన చిన్న చిన్న సంఘటనలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ చర్చకు దారితీశాయి. వేదికపై ఉన్న సమయంలో విజయ్‌కు రష్మిక కర్చీఫ్ ఇవ్వడం, ఇద్దరూ నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకోవడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.  

Rashmika Mandanna4/6

విజయ్ దేవరకొండ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమం

అలాగే విజయ్ తన మీసాన్ని తిప్పుకుంటుండగా, రష్మిక వెళ్లి అతని మీసాన్ని తిప్పిన వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు. వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఈ వీడియో చూపిస్తోందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

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Vijay Deverakonda5/6

రష్మిక తాజా వార్తలు

మరోవైపు విద్యార్థులకు సహాయం చేయాలనే వారి నిర్ణయంపై కూడా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా చదువులో ప్రతిభ చూపుతున్న విద్యార్థులకు అండగా నిలవడం మంచి విషయమని పలువురు అభినందిస్తున్నారు.  

Vijay Rashmika Couple6/6

విజయ్ రష్మిక జంట

ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపికైన 180 మంది విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తామని విజయ్ దేవరకొండ వెల్లడించారు. రష్మిక కూడా ఈ కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొని విద్యార్థులను ప్రోత్సహించారు.

TAGS:
Vijay Deverakonda
Rashmika Mandanna
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