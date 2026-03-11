English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virosh Couple: రష్మిక-విజయ్ ప్రధానం, మెహందీ ఈవెంట్ ఎంత ఘనంగా జరిగిందో చూశారా..?

Rashmika Mandanna-Vijay Devarakonda: ఈ ఫిబ్రవరి 26న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. వారి వెడ్డింగ్ ఫోటోస్ కూడా నెట్టింట్లో బాగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తాజాగా విరోష్ జంట తమ ప్రధానం, మెహందీ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన కొన్ని అమేజింగ్ ఫొటోలను నెట్టింట్లో షేర్ చేయగా.. ఫుల్ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
 
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి కొడుకు, పెళ్లి కూతురిగా స్టన్నింగ్ లుక్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు విజయ్, రష్మిక. పెళ్లి తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన ఈ జంట తమ సొంత ఊరులో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేసుకున్నారు.   

ఆ తర్వాత అభిమానులను ప్రత్యక్షంగా కలిశారు. వారితో ఫొటోలు దిగి, మంచి విందు భోజనం పెట్టారు. వారితో కాసేపు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత రోజు మీడియాని కూడా కలిసింది విరోష్ జంట. ఆ మరుసటి రోజు హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌కి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు విచ్చేశారు.    

ఇక ఈ తంతంతా పూర్తి చేసుకున్న విరోష్ జంట.. మార్చి 12నుంచి రణబాలి అనే సినిమా షూటింగ్‌లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే విజయ్, రష్మిక.. తమ ప్రధానం కార్యక్రమం, మెహందీ ఈవెంట్స్‌కి సంబంధించి కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫొటోస్‌‌ని షేర్ చేసుకున్నారు.   

ఉదయ్ పూర్ ప్యాలెస్‌లోనే ఫిబ్రవరి 25న ఈ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.  ఇందులో విజయ్, రష్మిక తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. తమ దుస్తుల డిజైనర్స్‌ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అయితే ఇందులోనూ ఈ ఇద్దరు రాయల్ లుక్‌లో ఆ స్వాగ్ ఉట్టిపడేలా కన్పించడం విశేషం.   

ఆ ఫొటోస్‌లో విజయ్, రష్మిక ఇద్దరు కూడా చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. అవుట్‌ఫిట్స్ అయితే అదిరిపోయాయని చెప్పాలి. ఇక ఆ ఫొటోస్ చూసిన నెటిజన్లు హ్యాపీ కపుల్, మీరిద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.   

rashmika vijay devarakonda Virosh couple Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Rashmika Vijay Pradhanam Photos Rashmika Vijay Mehandi Ceremony Photos

