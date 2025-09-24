English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rashmika Mandanna: ఆనందాన్ని నాకు ఇచ్చే మెడిసిన్.. విజయ్ దేవరకొండ అమ్మ.. రష్మిక స్వీట్ పోస్ట్..!

Rashmika Mandanna Viral Post : రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతూనే ఉంది. కానీ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ విషయం గురించి ఎప్పుడూ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్టులు మాత్రం.. వీరిద్దరి ప్రేమను చెప్పకనే చెబుతాయి. ఈ క్రమంలో రష్మిక తాజాగా మరొక పోస్ట్ పెట్టి ఈ వార్తకు మరింత బలం చేకూర్చింది..
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అని పుకార్లు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య వీరిద్దరూ కొన్ని ఈవెంట్స్ లో కలిసి కూడా కనిపించారు.   

ఇక సోషల్ మీడియాలో వీరిద్దరు పెట్టే పోస్టుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.. ఎలానో ఒకలా.. తమ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంది అన్న విషయం ఇన్ డైరెక్ట్ గా చెబుతూనే వస్తూ ఉంటారు. 

తాజాగా రష్మిక సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక పోస్ట్.. వీరిద్దరి ప్రేమకు మరింత బలం చేకూర్చింది. ఈ పోస్టులో రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ అమ్మ.. తన కుక్కతో ఆడుకుంటున్న ఫోటోని షేర్ చేసింది. 

అంతేకాకుండా నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే పిల్.. మీకు హ్యాపీ బర్త్డే అంతు విజయ్ దేవరకొండ అమ్మకి బర్తడే విషెస్ తెలిపింది రష్మిక. 

ఇక దీంతో మరోసారి వీరిద్దరి ప్రేమకు త్వరలోనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి పెళ్లిలోకి ఎంటర్ అయ్యే రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి అంటూ.. అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

