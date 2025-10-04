English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rashmika Mandanna: అభిమానులకు రష్మిక మరో గుడ్ న్యూస్.. తేదీలతో సహా అఫిషియల్ ప్రకటన.. సంబరాల్లో అభిమానులు..

Rashimika mandanna and Vijaydeverakonda: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండలు ఇద్దరు సీక్రెట్ గా ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్నారు. కొద్ది మంది దగ్గరి బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య ఈ వేడుక జరిగింది. దీంతో అభిమానులు ఈ వార్త తెలుసుకుని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
 
గత కొన్నేళ్లుగా విజయ్ దేవర కొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నల మధ్య డేటింగ్ వార్తలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేశారు. ముఖ్యంగా గీతా గోవిందంతో మొదలైన వీరి మధ్య ప్రేమ, డియర్ కామ్రెడ్ మూవీతో ముదిగి పాకన పడిందని అందరుచెప్తుంటారు.

ఎక్కడకు వెళ్లిన ఇద్దరు కలిసి వెళ్లడం, తరచుగా రష్మిక విజయ్ ఇంట్లో వేడుకల్లో పాల్గొనడం, పుష్ప2 ది రూల్ కూడా రష్మిక విజయ్ కుటుంబంతో కలసి చూశారు . గతేడాది దీపావలి, తాజాగా..ఈసారి దసరాకు కూడా నేషనల్ క్రష్ .. విజయ్ ఇంట్లోనే సందడి చేశారు.

వీరిద్దరు..  కూడా తమ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ను ఎక్కడ రివీల్ చేయకుండా సీక్రెట్ గా మెంటైన్ చేసిన కూడా అభిమానులు మాత్రం వీరి మధ్య పక్కాగా లవ్ ఉందని ఫిక్స్ అయిపోయారు. అయితే అందరు అనుకున్నట్లుగానే  ఇటీవల ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకుని బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.  

వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో ఫెమస్ డెస్టినేషన్ స్పాట్ లో వీరి పెళ్లి జరగనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక మందన్న తన మూవీ లేటేస్ట్ అప్ డేట్ తో అభిమానులకు మరో శుభవార్త చెప్పారు. ఇప్పటికే.. యానిమ‌ల్, పుష్ప 2 ది రూల్, ఛావా సినిమాల‌తో వ‌రుస బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌లతో నేషనల్ క్రష్ మంచి ఊపు మీద ఉందన్న విషయం తెలిసిందే.  

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  లేడీ ఓరియెంటెడ్ ప్రాజెక్ట్ లకు ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. ర‌ష్మిక ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో తాజా మూవీ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’లో నటిస్తుంది. దీనికి రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తయ్యింది.  

 తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల తేదీని మూవీ టీమ్ ప్రకటించింది.. ఈ సినిమాను న‌వంబ‌ర్ 07న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త టీజ‌ర్‌ను సైతం విడుదల చేశారు. ఇందులో ర‌ష్మిక బాయ్ ​ఫ్రెండ్‌గా దీక్షిత్ శెట్టి కన్పించబోతున్నాడు. ఈమూవీ గీత ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు.  

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda The Girlfriend Movie Rahul Ravindran Rashmika Mandanna Engagement Vijay Rashmika Engagement news Rashmika Vijay wedding date Rashmika Mandanna Latest News

