Rashmika Remuneration: అరగంట కోసం ఏకంగా రూ.8.5 కోట్లు..హీరోయిన్ రష్మిక ఫుల్ డిమాండ్! ఈసారి గ్లామర్ రోల్ కాదు!

Rashmika Raka Remuneration: హీరోయిన్ రష్మిక గురించి తెలియని తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఉండడు. ఇటీవలే హీరో విజయ్ దేవరకొండని పెళ్లి చేసుకొని తెలుగింటి కోడలు అయ్యింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆమె సినిమాల్లో నటించడం ఆపలేదు. తాజాగా ఓ సినిమాలో కేవలం 30 నిమిషాల నిడివి ఉండేందుకు ఆమె ఏకంగా రూ.8.5 కోట్లు పారితోషికం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ప్రముఖ హీరో అల్లు అర్జున్ ప్రధానపాత్రలో తమిళ దర్శకుడు అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం 'రాకా'. ఇటీవలే అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె నటిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్లో హీరోయిన్ రష్మిక నటిస్తున్నట్లు సమచారం. ఆమెకు ఈ సినిమాలో దాదాపుగా 30 నిమిషాల పాటు ఉంటుందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ అరగంట నిడివిలో నటించేందుకు హీరోయిన్ రష్మిక ఏకంగా రూ.8.5 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా నటిస్తున్న అల్లు అర్జున్ కూడా దాదాపుగా రూ.175 కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడని చెబుతున్నారు.
కొన్ని జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం 'రాకా' సినిమాను రూ.700 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
ఇటీవలే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్లో హీరో అల్లు అర్జున్ మృగం లుక్లో కనువిందు చేశాడు. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ మూడు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించనున్నారని టాక్ నడుస్తోంది.