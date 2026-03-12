English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rashmika Mandanna: పెళ్లయి 10 రోజులు కూడా కాకముందే.. ఎనిమిదేళ్ల వేధింపులపై ఇక ఊరుకోను అంటూ రష్మిక వార్నింగ్..!

Rashmika Mandanna: పెళ్లయి 10 రోజులు కూడా కాకముందే.. ఎనిమిదేళ్ల వేధింపులపై ఇక ఊరుకోను అంటూ రష్మిక వార్నింగ్..!

 Rashmika Mandanna: రష్మిక తాజాగా పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. పెళ్లయి రెండు వారాలు కూడా కాకముందే.. పరువు నష్టం కేసు వేస్తానంటూ తన ట్విట్టర్ ద్వారా హెచ్చరించింది రష్మిక. ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు, పోస్టులు మళ్లీ వైరల్ కావడంతో ఈ విషయం హాట్ టాపిక్ అయింది.
1 /5

రష్మిక తన ట్విట్టర్ అకౌంట్లో.. పరువు నష్టం కేస్ వేస్తానందు పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆమె గతంలో జరిగిన ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు.. సంబంధించిన వీడియోలు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో కనిపించడంతో రష్మిక చాలా ఆగ్రహంతో స్పందించారు.  

2 /5

ఇటీవల రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ఘనంగా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. వారి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పాత విషయాలను మళ్లీ తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా రష్మికకు గతంలో కన్నడ హీరో రక్షిత్ శెట్టి‌తో ఎంగేజ్‌మెంట్ జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ఎంగేజ్‌మెంట్ బ్రేక్ అయింది.  

3 /5

ఇప్పుడు రష్మిక పెళ్లి జరగడంతో.. ఆ పాత ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు, పోస్టులు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై రష్మిక చాలా గట్టిగా స్పందించారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా కొంతమంది తనను సోషల్ మీడియాలో వేధిస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. అనేక నంబర్ల నుంచి, వేర్వేరు అకౌంట్ల నుంచి తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని చెప్పారు.  

4 /5

ఇకపై ఈ వేధింపులను అసలు సహించనని రష్మిక స్పష్టం చేశారు. తన కుటుంబాన్ని కూడా ఈ విషయంలో లాగుతున్నారని, అది చాలా బాధ కలిగిస్తోందని తెలిపారు. వెంటనే ఆ వీడియోలు, పోస్టులు తొలగించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. అలాగే 24 గంటల్లో ఆ కంటెంట్ తొలగించకపోతే పరువునష్టం కేసు వేస్తానని రష్మిక హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదిక X ద్వారా వెల్లడించారు. తప్పుడు వార్తలు, పాత విషయాలను మళ్లీ వైరల్ చేయడం ఆపాలని ఆమె కోరారు.  

5 /5

రష్మిక చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె అభిమానులు కూడా ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గౌరవించాలంటూ చాలా మంది నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది.

Rashmika Mandanna warning Rashmika Mandanna viral videos Rashmika Vijay Deverakonda marriage rashmika mandanna controversy Rashmika Mandanna AI harassment

Next Gallery

Oscars 2026 nominees gift: ఆస్కార్ గెలవకపోయినా కోట్ల విలువైన బహుమతులు.. 2026 అవార్డ్స్‌లో కొత్త సంప్రదాయం!