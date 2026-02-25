English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • South Heroins Educational Qualifications: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

South Heroins Educational Qualifications: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!


South Heroins Educational Qualifications: చదవుకు సినిమాలకు అసలు సంబంధమే లేదు. చదవుల్లో రాణించలేని చాలా మంది సినిమాల్లో స్టార్స్ అయ్యారు. కానీ కొంత మంది కథానాయికలు మాత్రం చదువుతో పాటు హీరోయిన్ గా సినీ కెరీర్ లో అద్భుతంగా రాణించిన వారున్నారు.   ఇక మన దక్షిణాది  టాప్ కథానాయికలుగా రాణిస్తున్న వారి  ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ విషయానికొస్తే.. 

 
1 /7

రష్మిక మందన్న.. రష్మిక మందన్న.. ప్రస్తుతం ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటుతున్న అసలు సిసలు హీరోయిన్. మరికొంట్లో విజయ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకొని మిస్ నుంచి మిసెస్ కాబోతుంది. రష్మిక ఎడ్యుకేషన్ విషయానికొస్తే..ఈమె సైకాలజీలో డిగ్రీ చదివి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.  

2 /7

శ్రీలీల.. టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోయిన్ గా  దూసుకుపోతున్న శ్రీలీల రీసెంట్ గా  డాక్టర్ డిగ్రీ అందుకుంది. రీసెంట్  డాక్టర్ కు సంబంధించిన కాన్వోగేషన్ లో పాల్గొని డాక్టర్ డిగ్రీ  అందుకుంది. 

3 /7

సాయి పల్లవి.. తెలుగులో ‘ఫిదా’ చిత్రంతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది సాయి పల్లవి. ఈమె TBILES స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి MBBS పూర్తి చేసింది. డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్నా.. నటనపై ఆసక్తితో హీరోయిన్ గా మారింది. త్వరలో రామాయణం సినిమాలో సీతగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.   

4 /7

పూజా హెగ్డే.. కన్నడ భామ పూజా హెగ్డే కర్ణాటకలో  MMK కాలేజీలో M.Com పూర్తి చేసింది.గత ేడాది ‘కూలీ’ సినిమాలో ఐటెం పాటలో మెరిచింది. త్వరలో విజయ్ హీరోగా నటిస్తూన్న ‘జననాయగన్’ చిత్రంతో పలకరించబోతుంది. ఈ సినిమా సెన్సార్ కారణాల వల్ల విడుదల ఆగిపోయింది.   

5 /7

కీర్తి సురేశ.. కీర్తి సురేశ్ కేంద్రీయ విద్యాలయలో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్  పూర్తి చేసుకుంది. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లో డిగ్రీ చదివింది. అంతేకాదు ఈ తరంలో జాతీయ అవార్డు అందుకొని సత్తా చాటింది.   

6 /7

మీనాక్షి చౌదరి.. మీనాక్షి చౌదరి పంజాబ్‌లోని డేరా బస్సీ డెంటల్ కాలేజీలో డెంటల్ సర్జరీలో డాక్టర్ చదువు కుంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో అగ్ర హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతుంది. ఈ యేడాది ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమాతో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. 

7 /7

రుక్మిణి వసంత్.. కాంతార ఛాప్టర్ 1 మూవీలో విలన్ గా తన సత్తా చూపెట్టిన ఈ కన్నడ బ్యూటీ.. త్వరలో ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ‘డ్రాగన్’ మూవీలో కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఈమె లండన్ లోని ‘రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ డ్రామాటిక్ ఆర్ట్స్’లో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. అంతేకాదు నటననే కెరీర్ గా మలుచుకుంది.   

tollywood heroines education qualifications Sai Pallavi Rashmika Mandanna Sreeleela Rukmini Vasanth Tollywood Sandalwood

Next Gallery

Tollywood Heroes: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..