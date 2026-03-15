Rashmika Mandanna: 19 ఏళ్ల వయసులో రష్మిక వీడియో.. ఈ హీరోయిన్ ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొందా..?

Rashmika Mandanna Video:ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం చాలా పాపులర్ హీరోయిన్లలో ఒకరు రష్మిక మందన్న. ఇటీవల ఆమె విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఆమె పాన్ ఇండియా స్థాయిలో వరుసగా పెద్ద సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది. అయితే తాజాగా రష్మికకు సంబంధించిన ఒక పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియో ఆమె కెరీర్ ప్రారంభంలో తీసిన ఆడిషన్ వీడియో. అప్పటికి రష్మిక వయసు కేవలం 19 సంవత్సరాలు మాత్రమే. ఆమె అప్పటికి కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఉండేది. నటిగా తన కెరీర్ ప్రారంభించాలనే ఆశతో మొదటిసారి ఆడిషన్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియోలో ఆమె చాలా సాధారణంగా తనను పరిచయం చేసుకుంటుంది. కొత్త అనుభవం కావడంతో ఆమె కొంచెం టెన్షన్గా కూడా కనిపిస్తుంది.
వీడియోలో మొదటి భాగంలో రష్మిక ఎరుపు రంగు డ్రెస్లో కనిపిస్తుంది. ఆమె జుట్టు సింపుల్గా సూటిగా ఉంది. చాలా వినయంగా నవ్వుతూ చేతులు కలిపి మాట్లాడుతుంది. ఆడిషన్ సమయంలో ఆమె కొన్ని కన్నడ డైలాగులు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ మొదట్లో ఆమెకు ఆ డైలాగులు సరిగా చెప్పడం కాస్త కష్టం అయింది.
ఒక సమయంలో ఆమెకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది. తాను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానని కూడా నిజాయితీగా చెబుతుంది. ఆ సమయంలో ఆమె ఎంత నర్వస్గా ఉందో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అయితే కొద్దిసేపటికి ఆమె నెమ్మదిగా కంఫర్ట్గా మారింది.
వీడియోలో తరువాత భాగంలో రష్మిక ఫ్లోరల్ డ్రెస్లో కనిపిస్తుంది. అప్పటికి ఆమెకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఫ్యాన్స్కు బాగా తెలిసిన ఆమె సరదా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కనిపిస్తుంది. నాలుక బయట పెట్టి చేసే ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి అభిమానులు చాలా ఆనందించారు.
వీడియో చివర్లో రష్మిక డాన్స్ కూడా చేస్తుంది. బాలీవుడ్లో మాధురి దీక్షిత్ నటించిన ప్రసిద్ధ పాట ఆజా నచ్లే పాటకు ఆమె ఉత్సాహంగా డాన్స్ చేసింది. ఆమె ఎనర్జీ ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఆడిషన్ వెంటనే ఆమెకు సినిమా అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు. కానీ కొద్దికాలం తర్వాత 2016లో వచ్చిన కన్నడ సినిమా కిరిక్ పార్టీ ద్వారా ఆమెకు పెద్ద అవకాశం వచ్చింది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఆ సినిమా విజయంతో రష్మిక జీవితమే మారిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆమె స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది.