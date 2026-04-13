Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 13 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. ఆ ఒక్క రాశి వారికి ప్రమాదం

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు కుంభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ధనిష్ఠ నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు బుధుడి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పరంగా మెరుగైన ఫలితాలు రావొచ్చు. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
మేష రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు ఉన్నపటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. దూర ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో రాణించవు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. దీర్ఘకాలిక రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.  

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు పనిచేయవు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన వల్ల మానసికంగా చికాకులు పెరుగుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. నిరుద్యోగుల కష్టం ఫలించదు.    

మిథున రాశి వారు ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కొంతవరకు బయటపడతారు. పాత అప్పులు తీరి ఊరట పొందుతారు. నూతన పరిచయాల వల్ల ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ఇతరులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది.    

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఒక వ్యవహారంలో ఇంటా బయటా సమస్యలు పెరుగుతాయి. దూర ప్రాంతాల నుంచి అరుదైన సమాచారం అందుతుంది. ఆదాయం అంతగా ఉండదు. ఉద్యోగాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి.  

సింహ రాశి వారు ఈరోజు బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపారానికి సన్నిహితుల నుంచి పెట్టుబడులు లభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.  

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు చుట్టుపక్కల వారితో ఊహించని విభేదాలు కలుగుతాయి. డబ్బు వ్యవహారాలలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సంతాన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి.   

తుల రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అవసరానికి సన్నిహితుల నుంచి డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపారాల ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.  

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు దూరపు బంధువుల నుంచి కీలక నమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాలలో సోదరులతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు.    

ధనుస్సు వారు ఈరోజు దైవ అనుగ్రహంతో అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో నూతన ఉత్సాహంతో లాభాలు అందుకుంటారు. ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.    

మకర రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో కారణం లేకుండా వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం  విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. ఇంటా బయటా కొన్ని పరిస్థితులు మరింత చికాకు కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.    

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. పాత రుణాలు తీరుతాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి.    

మీన రాశి వారు ఈరోజు అన్నదమ్ముల సహాయంతో నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇంటా బయటా శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.  

