Today Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 6 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి అద్భుతం.. ఈ ఒక్క రాశివారికి కష్టం, నష్టం

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు తులా రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై అనురాధ నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రహాల కదలికను బట్టి ఈరోజు అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. సమాజంలో పెద్దల అనుగ్రహంతో కీలకమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిదానంగా సాగుతాయి. కీలక విషయాలలో ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు.
మిథున రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. తల్లి తరపు బంధు మిత్రులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది. నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు కంటి సంబంధిత సమస్యలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు నిర్వహించడంలో లోటుపాట్లు ఉంటాయి.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. మొండి బాకీలు తీర్చగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. నిరుద్యోగులకు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు అందుతాయి.
తుల రాశి వారు ఈరోజు గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. కీలక వ్యవహారాలలో తీసుకున్న తొందరపాటు నిర్ణయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పై అధికారులతో ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ద వహించాలి.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కొన్ని పనులు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి వారు ఈరోజు దైవ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం. మొండి బాకీలు సకాలంలో వసూలవుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతాన వివాహ విషయం గురించి చర్చిస్తారు.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరింత నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు బంధు మిత్రుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. దూర ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు కలిగిస్తాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆర్థిక సమస్యలు కలుగుతాయి.
మీన రాశి వారు ఈరోజు వ్యాపారాలలో పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న స్థిరాస్తి వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి.