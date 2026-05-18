/Today Rasi Phalalu: మే 18 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయంటే!

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై రోహిణి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సుకర్మ, ధ్రుతి యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. దీంతో పాటు సర్వార్ధ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగం తదితర శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా పెరగొచ్చు. మీ మనసులో సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ ప్రత్యర్థులపై ఆధిపత్యం చెలాయించొచ్చు. మీ వైవాహిక జీవితంలో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. దానధర్మాల కోసం కొంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉండదు. కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ పనులను త్వరగా ముగించుకుని, సాయంత్రం మీ కుటుంబంతో కొంత సమయం గడపాలి. మీ ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త దారులు వెతుక్కుంటారు. దీంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే పనుల్లో మంచి విజయం సాధించొచ్చు. మీ తెలివితేటలు పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. మీ పిల్లల నుంచి కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. ఇది మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. కాబట్టి చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీ పిల్లల వివాహాలకు ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీకు గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ రాశికి అధిపతి అయిన చంద్రుడి ప్రభావంతో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వొచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సింహ రాశి వారు ఈరోజు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ మంచి విజయం సాధించొచ్చు. మీ ప్రత్యర్థుల కుట్రలు విఫలమవుతాయి. మీ తెలివితేటలతో వారిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలగొచ్చు. మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. కుజుడి అనుగ్రహంతో మీరు చేసే పనుల్లో కొంత విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. అందరి అంచనాలకు అనుగుణంగా జీవించగల మీ సామర్థ్యం వల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు సీనియర్ల నుంచి మద్దతు లభించనుంది.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు శుక్రుడు, గురుడు గ్రహాల ప్రభావంతో ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు కూడా పెరగొచ్చు. ఈ సమయంలో మీ శత్రువులు చురుగ్గా ఉండి.. మీ పనులకు ఆటంకం కలిగించొచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారులు ఊహించని విధంగా నష్టాలను చూసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు కొన్ని ఒప్పందాలు కుదరకపోవచ్చు. దీంతో కాస్త మీరు నిరాశ చెందుతారు. ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అయితే మీరు చేసిన పనులకు ప్రశంసలు లభించొచ్చు.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించిన మంచి ఫలితాలు రావొచ్చు. మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ వైవాహిక జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి నుంచి, స్నేహితుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు శుభ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రముఖ వ్యక్తులను కూడా కలిసే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు ఉన్నతాధికారులతో ఆశీస్సులతో పరిష్కరించబడతాయి. మీ ఆరోగ్యం కొంత క్షీణించొచ్చు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కష్టానికి తగిన ఫలితాలు రావొచ్చు. పెద్దల నుంచి మీకు ఆశీస్సులు లభించనున్నాయి. కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభించొచ్చు. మరోవైపు మీ తోబుట్టువులతో విభేదాలు పెరగొచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మీ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రత్యర్థులను ఓడించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారులకు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతం అవకాశాలున్నాయి. దీంతో మీరు చాలా సంతోషంగా గడుపుతారు.