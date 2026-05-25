  • /Today Rasi Phalalu: మే 25 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశుల వారికి జీవితం మారబోతుంది.. కోట్లు సంపాదిస్తారు!

Today Rasi Phalalu: మే 25 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశుల వారికి జీవితం మారబోతుంది.. కోట్లు సంపాదిస్తారు!

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 25, 2026, 06:33 AM IST|Updated: May 25, 2026, 06:33 AM IST

Today Horoscope: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మంగళవారం రోజున చంద్రుడు కన్య రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు వజ్ర యోగం, సిద్ధి యోగాలతో పాటు అనేక శుభ కలయికలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 

మేష రాశి వారికి ఈరోజు నూతన ప్రయత్నాలు ముందుకు సాగవు. బంధువుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. ప్రయాణాలలో మార్పులు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. ఉద్యోగ వాతావరణం కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది.  

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కీలక ఆలోచనలు అమలు చేస్తారు. సంతానానికి నూతన విద్య, ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగాలు సాఫీగా సాగుతాయి.  

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనకు దిగడం మంచిది కాదు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉంటాయి.  

కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు సోదరుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.  

సింహ రాశి వారు ఈరోజు బంధుమిత్రులతో సేవా కార్యక్రమాలు చేపడతారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పెద్దల సహాయంతో రాజీ చేసుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు శ్రమతో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఉద్యోగాలలో విలువైన పత్రాల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.  

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు ఆత్మీయుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సోదరులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మరింత అనుకూలిస్తాయి. విద్యార్థులు శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు.  

తుల రాశి వారికి ఈరోజు ఇంటా బయటా విచిత్ర సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. నూతన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగ యత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం తగ్గుతుంది.  

వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. పాత రుణాలు తీర్చడానికి నూతన రుణయత్నాలు సాగిస్తారు. మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.  

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ తప్పదు. దీర్ఘకాలిక రుణాల వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది.  

మకర రాశి వారికి ఈరోజు స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు అనుకూలిస్తాయి. బందు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. ఆకస్మిక ధన, వస్తు లాభాలు పొందుతారు. నూతన పరిచయాలు సంతోషాన్నిస్తాయి. సంఘంలో విశేష గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.    

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ సమర్థతను చాటుకుంటారు. వ్యాపారాలు మరింత అనుకూలంగా సాగుతాయి. ప్రత్యర్థులు సైతం మిత్రులుగా మారి డబ్బు సహాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు చకచకా పూర్తి చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.  

మీన రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన వల్ల కొంత చికాకు పెరుగుతుంది. పని ఒత్తిడి వల్ల తలనొప్పి తప్పదు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.  

