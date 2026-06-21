/Today Rasi Phalalu: జూన్ 21 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఈ రాశి వారికి కుబేర యోగం వల్ల ఊహించని ధనప్రాప్తి

Horoscope Today 21 June 2026: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఆదివారం రోజున చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై పూర్వఫాల్గుణి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు గురుడు, శుక్రుడి కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఆప్తుల నుంచి అవసరానికి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. దీర్ఘకాలిక అప్పుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడులు లభిస్తాయి. సంఘంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
వృషభ రాశి వారు ఈరోజు దాయాదులతో ఆస్థి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆత్మ విశ్వాసంతో పని చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు లభించిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు సంతానానికి సంబంధించి ఊహించని విషయాలు తెలుస్తాయి. రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు కష్టం మీద పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఇంటా బయటా ఒత్తిడి వల్ల శారీరక, మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. మిత్రులకు మీ అభిప్రాయాలు నచ్చవు. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేయలేరు. కుటుంబ పెద్దలతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఉద్యోగాల్లో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సివస్తుంది. వ్యాపారాలు మండకొడిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక ప్రయత్నాలు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అందరితో సఖ్యతగా వ్యవహరించి ఆకట్టుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
తుల రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. శారీరక, మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో విలువైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్త వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసిరావు. కుటుంబ విషయాలలో ఆలోచనలలో స్థిరత్వం ఉండదు. దైవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు బంధు మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి వారు ఈరోజు నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలను తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. సోదరుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ఇతరుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సమయానికి నిద్రాహారాలు ఉండవు. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. ఆప్తులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు. విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సంతానం విద్యా విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు ఊహించని రీతిలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్రయాణాలలో అవరోధాలు తప్పవు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు మంచివి కావు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.