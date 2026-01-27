Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు బ్రహ్మ యోగం వేళ ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. అనుకున్న వాటిలో విజయం సాధిస్తారు..!

Horoscope Today January 27 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మంగళవారం రోజున చంద్రుడు వృషభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై భరణి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, కుజుడు చంద్రుడి ప్రభావంతో సునఫ, శుక్ర, బ్రహ్మ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారు ఈరోజు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. భూ క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పదవులు పొందుతారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభాలు పొందుతారు.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు రుణ పరమైన ఒత్తిడి వల్ల మానసిక సమస్యలు తప్పవు. ఆలోచనలలో స్థిరత్వం లోపిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు చాలా కష్టం మీద పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల కోపానికి గురవుతారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. విలువైన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. సంతాన విద్యా విషయాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో తోటివారితో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు చిన్ననాటి మిత్రులతో దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం లాభదాయకం. చేపట్టిన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో యత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగులకు హోదాలు పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో స్వల్ప విభేదాలు ఉంటాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాలలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. రుణ దాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం నిరుత్సాహ పరుస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు సోదరుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. సన్నిహితులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు అందిన సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. కంటి సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉంటాయి.
మకర రాశి వారికి ఈరోజు సన్నిహితులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక విజయం కలుగుతుంది. ఆదాయం సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలలో నూతన ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన అవకాశాలు అందుతాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. పాత రుణాలు తీర్చడానికి నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఊహించని మార్పులు తప్పవు. ఉద్యోగాలలో ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగు పడుతుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. నిరుద్యోగులకు అనుకూలం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగులు అధికారుల అండదండలు పొందుతారు.