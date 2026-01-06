English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. అదృష్టం తలుపు తట్టింది.. ఈరోజు కర్కాటకం, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ బెనిఫిట్స్

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. అదృష్టం తలుపు తట్టింది.. ఈరోజు కర్కాటకం, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ బెనిఫిట్స్

Horoscope Today January 6 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మంగళవారం రోజున చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, చంద్రుడి ప్రభావంతో చతుర్గ్రాహి యోగం, ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగం, సర్వార్ధ సిద్ధి యోగాలు కూడా ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /12

మేష రాశి వారికి ఈరోజు నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపార వ్యవహారాలలో లోటుపాట్లు సరిచేసుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది. అప్రయత్నంగా కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు.  

2 /12

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు దైవ చింతన పెరుగుతుంది. రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు మందగిస్తాయి. కుటుంబంలో కొందరి మాటలు వివాదాస్పదంగా మారతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి.  

3 /12

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ఆప్తులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. మానసిక సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరుత్సహ వాతావరణం ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు పెరుగుతాయి.  

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఉద్యోగాలలో ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలలో నూతన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. సంఘంలో పెద్దల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.  

5 /12

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు సంఘంలో పెద్దల పరిచయాలు అంతగా కలిసిరావు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించదు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బంది తప్పదు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.  

6 /12

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు దైవ కార్యక్రమాలకు డబ్బు అందిస్తారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలలో మెరుగైన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు అనుకూల పరిస్థితులుంటాయి. చుట్టుపక్కల వారితో వివాదాలలో పైచేయి సాధిస్తారు. రాజకీయ సభ సమావేశలకు హాజరవుతారు.  

7 /12

తుల రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. చేపట్టిన పనులు అతికష్టం మీద పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులు వేధిస్తాయి. స్థిరాస్తి సంబంధిత విషయాలలో వివాదాలు తప్పవు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు అంతగా కలిసిరావు.  

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార వ్యవహారాలలో మీ అంచనాలు నిజం అవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కొంత వరకు బయటపడతారు.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసి లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. మిత్రులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు.  

10 /12

మకర రాశి వారికి ఈరోజు ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడం మంచిది కాదు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో సహోద్యోగుల ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో రాణించవు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి.  

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు వాహన ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం. కొన్ని పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తికావు. ఖర్చులకు తగ్గ ఆదాయం లభించదు. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

12 /12

మీన రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో ఉండే వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. సంఘంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి. దీర్ఘ కాలిక వివాదాల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.  

Today Rasi Phalalu Horoscope Today Today Horoscope January 6 January 6 Rasi Phalalu Zodiac Predictions Daily Rasi Phalalu Telugu

Next Gallery

Dhurandhar Vs Allu Arjun: దురంధర్ దర్శకుడికి అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీకి ఉన్న ఈ సంబంధం తెలుసా..!