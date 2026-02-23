English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!

Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 23 రాశి ఫలాలు.. నేడు ఓ రాశి వారికి మహా రాజయోగం పట్టబోతుంది..!

Horoscope Today February 23 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు వృషభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై భరణి నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు కుజుడు, శుక్రుడు, చంద్రుడి ప్రభావంతో బ్రహ్మ, ఇంద్ర యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /12

మేష రాశి వారు ఈరోజు వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. బంధువులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి.    

2 /12

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. దూర ప్రాంత మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో విశేషంగా రాణిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది.    

3 /12

మిథున రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అప్రయత్నంగా విజయం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.    

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆర్థికంగా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. సోదరులతో వివాదాలు వస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి.    

5 /12

సింహ రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకు వస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో ఊహించని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.    

6 /12

కన్య రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. నూతన విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పాత మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది.  

7 /12

తుల రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. నిరుద్యోగుల యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. భూ సంబంధిత క్రయవిక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు.    

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అకారణంగా సన్నిహితులతో వివాదాలు వస్తాయి. కీలక వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. కుటుంబంలో కొందరి మాటల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత ఉండదు. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు.    

10 /12

మకర రాశి వారు ఈరోజు బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నూతన వాహన, భూ లాభాలు పొందుతారు.    

11 /12

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలలో శ్రమతో కూడుకుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.    

12 /12

మీన రాశి వారికి ఈరోజు స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. సంతాన శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సమాజంలో పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. చుట్టుపక్కల వారితో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు.    

Today Rasi Phalalu Horoscope Today Rasi Phalalu Today Horoscope February 23 Zodiac Predictions Daily Rasi Phalalu Telugu

Next Gallery

Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?